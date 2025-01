Air India Express expands network with new direct flights to Phuket and Dibrugarh

A Air India Express continua a expandir a sua rede com o lançamento de novos voos diretos para Phuket a partir de Hyderabad, fortalecendo a sua presença na Tailândia e no Sudeste Asiático. A nova rota começará a operar em 31 de janeiro de 2025, com três voos semanais às quartas, sextas e domingos.

A partir de 15 de fevereiro de 2025, a companhia aérea aumentará a frequência para seis vezes por semana, oferecendo voos diários, exceto às terças-feiras. Esta expansão ocorre uma semana depois de a companhia aérea ter lançado voos diretos para Banguecoque, solidificando ainda mais o seu compromisso de ligar os principais destinos da região.

Conhecida pelas suas praias deslumbrantes, vida noturna vibrante e rico património cultural, Phuket é um dos principais destinos turísticos da Tailândia. Com os novos voos diretos, a Air India Express proporcionará aos passageiros de Hyderabad acesso conveniente e contínuo a este popular local de férias. Espera-se que o lançamento da rota impulsione o turismo e as ligações comerciais entre a Índia e a Tailândia e melhore a rede da companhia aérea no Sudeste Asiático.

Além de expandir a sua rede internacional, a Air India Express também se concentra no fortalecimento da sua presença doméstica. A companhia aérea anunciou a adição de Dibrugarh em Assam como seu último destino, após a adição de Dimapur em Nagaland em novembro de 2024.

A companhia aérea operará voos diretos entre Dibrugarh e Guwahati, com serviço contínuo para Delhi, proporcionando aos passageiros fácil conectividade com a capital nacional. Esta nova estação sublinha o compromisso da companhia aérea em conectar cidades menores no nordeste da Índia com os principais hubs em todo o país.

Comentando sobre esses desenvolvimentos, Aloke Singh, CEO da Air India Express, disse: “Temos o prazer de anunciar que Phuket e Dibrugarh são as mais recentes adições à nossa crescente rede. Phuket fortalecerá ainda mais nossa presença no Sudeste Asiático, oferecendo aos nossos passageiros mais opções de viagens de lazer e negócios.

Entretanto, a introdução de Dibrugarh destaca o nosso compromisso contínuo em melhorar a conectividade no nordeste da Índia, uma região com imenso potencial para o comércio, o turismo e o crescimento económico. Com a nossa frota crescente de mais de 90 aeronaves, estamos expandindo a nossa presença e atendendo às novas necessidades dos nossos passageiros.”

Como parte desta expansão, a Air India Express também oferece opções convenientes de voo com escala única para Phuket a partir de 16 cidades em sua rede, incluindo Bhubaneswar, Bengaluru, Chennai, Kochi, Goa, Guwahati, Jaipur, Jeddah, Calcutá, Lucknow, Patna, Pune. , Riade, Varanasi, Vijayawada e Visakhapatnam. Essas opções de parada única permitem que os passageiros se conectem facilmente a Phuket vindos de várias regiões da Índia, tornando a viagem ainda mais acessível e conveniente.

A Air India Express também continua empenhada em fortalecer a sua rede doméstica. A companhia aérea oferecerá voos diretos de Dibrugarh para cinco grandes cidades da Índia: Bengaluru, Chennai, Delhi, Jaipur e Calcutá. Dibrugarh, conhecida como a “Cidade do Chá da Índia”, é um importante centro industrial e cultural em Assam, famosa por seus jardins de chá, indústria petrolífera e oportunidades de turismo.

A partir de 16 de junho de 2024, a Air India operará voos diretos entre Delhi e Zurique, marcando sua estreia na Suíça. Utilizando aeronaves Boeing 787 Dreamliner, a companhia aérea voará quatro dias por semana: segunda, quarta, sexta e domingo. Este desenvolvimento expande a presença europeia da Air India para sete cidades, proporcionando aos viajantes conectividade direta entre Deli e Zurique, com ligações convenientes para destinos em todo o subcontinente indiano, Sudeste Asiático e Austrália.

Esta nova conectividade não só beneficiará os viajantes locais, mas também proporcionará oportunidades para um maior comércio e turismo entre o Nordeste e outras partes do país.

A rápida expansão da rede da companhia aérea está sendo impulsionada por sua frota crescente, que agora ultrapassa 90 aeronaves, com planos de ultrapassar a marca de 100 aeronaves até o início de 2025. O compromisso da Air India Express com a conectividade doméstica e internacional, juntamente com sua expansão em mercados mal atendidos , reflete a visão da companhia aérea de atender um espectro mais amplo de passageiros e oferecer conexões mais significativas, seja para lazer, negócios ou comércio.

As reservas para os novos voos para Phuket e Dibrugarh já estão abertas no site da companhia aérea, airindiaexpress.com, bem como nas principais plataformas de reservas.