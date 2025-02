Air India Express to connect Kolkata with Hindon in Ghaziabad, first flight on March 1

A Air India Express, uma subsidiária da Air India e parte do Tata Group, está pronta para conectar Calcutá ao Aeroporto Hindon no distrito de Ghaziabad, em Uttar Pradesh, porta -voz da companhia aérea informada na terça -feira. O voo entre os serviços de dois lugares começará a partir de 1º de março.

Kolkata para o voo de Hindon funcionará diariamente, enquanto os vôos de Hindon para Kolkata funcionarão seis dias por semana, exceto os sábados, disse o porta -voz.

Os vôos decolarão às 7h10 de Calcutá e chegarão a Hindon às 9h30 diariamente, enquanto os vôos de volta deixarão o aeroporto de Hindon às 17h20 e chegarão à metrópole leste às 19h40.

O porta -voz também disse que a AI Express será a primeira companhia aérea a operar no aeroporto de Hindon com um avião para o motor a jato e Kolkata será o primeiro lugar a ser conectado ao grande avião.

Segundo as fontes, as pequenas companhias aéreas operam hoje em rotas curtas de Hindon. Com essa expansão, a Air India Express operará em dois aeroportos da região da Capital Nacional (NCR) – o Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Délhi, e no Aeroporto Hindon, em Ghaziabad, disse ele.

O aeroporto de Hindon deve fornecer uma alternativa conveniente para os viajantes no centro e no leste de Delhi, Noida, e áreas próximas, como Akshardham, Anand Vihar, Parliament Street e a Secretaria Central, Chandni Chowk, Connaught Place, Indirapuram, Karol Bagh, Regiões Vaishali e Regiões. Disse o porta -voz da companhia aérea.

Os vôos entre Calcutá e Hindon deveriam começar a partir de agosto de 2024, mas foram adiados.

“Nós nos conectamos a 14 destinos diretos de Calcutá, incluindo Hindon. Alguns dos principais destinos são Bagdo, Bangalore, Bhubanesshwar, Chennai, Guwahati e Hyderabad”, disse o porta -voz.

Além de se conectar com Kolkata, a companhia aérea também tem planos de se conectar a Goa e Bengaluru com Hindon com seis vôos diários de cada um desses destinos. Para aqueles que voam de Bengaluru, Goa e Calcutá, o Aeroporto Hincon garante acesso mais rápido às principais áreas da região da Capital Nacional.

It Also Makes Air Travel More Accessible To A Broader Population, Particularly Espirvellers from Western Uttar Pradesh and Uttarakhand, Including Cities Such As Bareilly, Bijnor, Dehradun, Haridwar, Hapur, Meerut, Moradabad, Mussorie, Muzoffarnagar, Rampur Declares the declaration of the airline .

Enquanto isso, as fontes disseram que a companhia aérea planeja voar para Katmandú e Dhaka de Kolkata a partir da programação de verão deste ano.

O controle de tráfego aéreo em Hindon está sendo fornecido pela Força Aérea da Índia. O Enclave Civil Hindon foi desenvolvido e administrado pela AAI e também atende às necessidades do movimento de voo VIP e não programado. Enclave civil significa a área designada para um aeroporto que pertence a qualquer força armada para uso por pessoas que usam qualquer serviço de transporte aéreo.