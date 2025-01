Air India launches in-flight Wi-Fi on domestic and international flights

A Air India lançou conectividade Wi-Fi à Internet em voos domésticos e internacionais operados por seus Airbus A350, Boeing 787-9 e aeronaves selecionadas Airbus A321neo. Este desenvolvimento torna a Air India a primeira companhia aérea a oferecer serviços Wi-Fi a bordo em rotas domésticas, permitindo que os passageiros permaneçam conectados durante os voos.

O serviço permite que os viajantes naveguem na Internet, acessem redes sociais, coloquem o trabalho em dia ou mantenham contato com amigos e familiares.

Rajesh Dogra, diretor de experiência do cliente da Air India, comentou: “A conectividade é agora parte integrante das viagens modernas. Para alguns, trata-se da conveniência e do conforto do compartilhamento em tempo real, enquanto para outros, trata-se de maior produtividade”. e “Seja qual for a finalidade, temos certeza de que nossos hóspedes apreciarão ter a opção de se conectar à Internet e aproveitar a nova experiência da Air India a bordo dessas aeronaves”.

O serviço Wi-Fi está disponível em dispositivos habilitados para Wi-Fi, incluindo laptops, tablets e smartphones com iOS ou Android. Os passageiros podem conectar vários dispositivos simultaneamente, uma vez acima de 10.000 pés.

O sector da aviação indiano está a registar um rápido crescimento, marcado por fusões, expansão de frotas e novos aeroportos. Os problemas da cadeia de abastecimento e a fadiga dos pilotos continuam a ser desafios. A fusão da Air India com a Vistara e AIX Connect cria um player importante, enquanto a IndiGo continua a expandir sua frota. As novas regulamentações visam modernizar a indústria em meio a preocupações com o domínio e a segurança do mercado.

O serviço, inicialmente implementado em rotas internacionais, agora estará disponível em voos domésticos, com período introdutório gratuito. A Air India pretende expandir este serviço para mais aeronaves de sua frota ao longo do tempo. Para acessar o Wi-Fi, os passageiros precisam habilitar o Wi-Fi em seus dispositivos, selecionar a rede ‘Air India Wi-Fi’ e inserir seu PNR e sobrenome no portal da Air India. A disponibilidade do serviço pode ser afetada por fatores como conectividade via satélite e restrições governamentais.