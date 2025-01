Air India unveils AI-driven eZ booking for faster, smarter reservations

A Air India lançou um novo recurso inovador, eZ Booking, projetado para tornar o processo de reserva mais rápido e intuitivo para seus clientes. Disponível exclusivamente para membros do Maharaja Club, o programa de fidelidade da Air India, o eZ Booking utiliza inteligência artificial (IA) avançada para simplificar o processo de reserva, permitindo que os clientes reservem passagens com o mínimo de esforço.

Desenvolvido pela ‘Agentic AI’, o eZ Booking transforma a forma como os clientes interagem com os canais digitais das companhias aéreas. Esta inovação elimina a necessidade de múltiplos comandos e navegação complexa em telas, que tradicionalmente complicam o processo de reserva. Com o eZ Booking, os clientes podem simplesmente enviar mensagens de texto ou expressar suas preferências de viagem à IA, que então gera um itinerário personalizado. Todo o processo foi projetado para ser mais rápido e eficiente, economizando um tempo valioso.

Satya Ramaswamy, Diretor Digital e de Tecnologia da Air India, disse: “Em nossa busca para desenvolver tecnologias para melhorar a experiência do cliente, introduzimos o eZ Booking em nosso site para membros de nosso programa de fidelidade. Esta é uma iniciativa líder do setor e estamos dando os primeiros passos para implantar recursos emergentes de “Agent AI” em toda a nossa pegada digital. Esperamos que nossos hóspedes aproveitem a facilidade de uso, rapidez e conveniência que o eZ Booking oferece.”

A ferramenta de IA simula o papel de um agente de viagens humano, usando aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e automação para concluir tarefas complexas com o mínimo de envolvimento humano. Os clientes podem modificar seus itinerários usando comandos simples de voz ou texto, agilizando todo o processo. Este sistema reduz significativamente a necessidade de navegar em múltiplas telas, melhorando a experiência do usuário.

O eZ Booking baseia-se no sucesso anterior da Air India com seu chatbot baseado em IA, AI.g, que processou mais de 7 milhões de consultas desde seu lançamento em 2023. Com planos de lançar o eZ Booking em breve em plataformas móveis, a companhia aérea está empenhada em fornecer soluções digitais perfeitas para seus clientes.