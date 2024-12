Air Kerala to start operations by June 2025

A próxima companhia aérea Air Kerala disse na segunda-feira que planeja iniciar as operações em junho do próximo ano com o primeiro voo do Aeroporto Internacional de Kannur. Sem revelar o destino inaugural, a próxima companhia aérea, que já nomeou todos os cargos-chave, incluindo CEO e CFO, disse que assinou um pacto com o operador aeroportuário privado Kannur International Airport Ltd (KIAL) para iniciar serviços de voo em voos regionais. rotas.

Como parte do acordo entre as duas empresas, a Air Kerala terá inicialmente um número substancial de partidas de Kannur para destinos domésticos próximos, num intervalo de voo de uma hora e meia.

A infraestrutura já está disponível no aeroporto de Kannur e, como participante da indústria de aviação, a administração do aeroporto ofereceu à Air Kerala todo o apoio para estabelecer uma base em Kannur, disse o presidente da Air Kerala, Afi Ahmed.

“Aproveitamos esta oportunidade para anunciar que o Aeroporto Internacional de Kannur será um ator importante em nossa estratégia operacional”, disse Ahmed em comunicado.

“Nossa parceria com a KIAL nos permite conectar regiões-chave internamente enquanto nos preparamos para operações internacionais. Juntos, pretendemos oferecer opções de viagem confiáveis, acessíveis e eficientes aos passageiros”, disse ele.

A empresa de aviação sediada em Kerala recebeu o certificado de não objeção do Ministério da Aviação Civil em julho deste ano.

Atualmente, está em processo de requerimento à DGCA de uma autorização de voo que lhe permitirá iniciar serviços comerciais nas rotas obrigatórias.

A companhia aérea também disse que pretende ter aeronaves ATR bimotores turboélice regionais em sua frota para iniciar e depois mudar para aeronaves de fuselagem estreita à medida que cresce.

Além das rotas domésticas, a Air Kerala disse ter planos ambiciosos para operações internacionais que lhe permitirão conectar mais destinos internacionais com Kannur.

Os destinos domésticos estrategicamente escolhidos pela Air Kerala conectarão passageiros de diferentes locais da região a destinos internacionais através do Aeroporto de Kannur, transformando assim o Aeroporto de Kannur em um importante centro de viagens aéreas na região, disse a companhia aérea.