Air passenger traffic surges nearly 20 pc in South Korea on overseas travel

O tráfego aéreo de passageiros da Coreia do Sul aumentou acentuadamente em 2024 em relação ao ano anterior, quase atingindo o nível pré-pandemia devido ao aumento das viagens ao exterior, mostraram dados no domingo. O número de passageiros aéreos nos aeroportos da Coreia do Sul aumentou para mais de 120 milhões, um aumento de 19,5% em relação aos cerca de 100,5 milhões contabilizados em 2023, segundo dados do Ministério de Terras, Infraestruturas e Transportes.

O número representa 97,3 por cento do recorde de 123,36 milhões registado em 2019. O número caiu para 29,5 por cento do valor recorde em 2020 em meio à pandemia de COVID-19, antes de recuperar para 81,5 por cento do valor de 2019 em 2023.

O forte aumento do ano passado foi em grande parte atribuído ao aumento no número de passageiros internacionais de e para a Coreia do Sul, que aumentou 30,2% em termos anuais, para cerca de 88,9 milhões, enquanto os passageiros domésticos aumentaram 3,3%, para 31,13 milhões, durante o ano passado. período mencionado. , mostraram os dados.

Por destino, os passageiros de e para o Japão aumentaram 29,7% em termos anuais, para mais de 25 milhões, aparentemente ajudados pela fraqueza da moeda japonesa. Os passageiros aéreos de e para a China mais do que duplicaram, para 13,77 milhões, contra 6,84 milhões em 2023, em parte ajudados pelo anúncio surpresa de Pequim, em Novembro, de eliminar a exigência de visto para visitantes da Coreia do Sul, permitindo que visitantes sul-coreanos permanecessem na China por até 15 dias sem um visto.

O tráfego aéreo de passageiros de e para outros países asiáticos também aumentou 22,7% em termos anuais, para 34,98 milhões, e os passageiros de e para os Estados Unidos aumentaram 16,1%, para 6,51 milhões, mostraram os dados. Por aeroporto, os passageiros do Aeroporto Internacional de Incheon, a principal porta de entrada para Seul, aumentaram 26,8% em termos anuais, para mais de 70 milhões no ano passado, enquanto os que utilizam o aeroporto na ilha turística de Jeju, no sul, duplicaram para 2,43 milhões.