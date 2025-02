Airbnb shares jump on strong quarterly results, expansion plans

As ações da Airbnb aumentaram para 13,3 % no comércio antes do comércio na sexta -feira, depois que a empresa de aluguel de férias excedeu as estimativas de Wall Street para os resultados do quarto trimestre, impulsionada por uma forte demanda internacional. As empresas de viagens foram ajudadas por uma demanda saudável na Ásia, especialmente os consumidores chineses que visitam destinos no sudeste da Ásia.

O Airbnb disse que as noites reservadas pelos turistas chineses cessantes aumentaram 25 % no quarto trimestre. Ele também viu um crescimento de 30 % nas noites reservadas para viagens nacionais na América Latina, lideradas pelo Brasil, em comparação com o ano passado. Os reservistas pela primeira vez na região cresceram quase 15 % sequencialmente.

A plataforma de aluguel de curto prazo disse que o crescimento nos mercados de expansão era o dobro do de seus principais mercados.

“Isso instila confiança em nossa previsão para os mercados internacionais adicionar dezenas de bilhões de reservas nos próximos anos”, disse o analista da Morningstar, Dan Wasiolek.

A Airbnb também disse que planeja investir US $ 200 milhões em US $ 250 milhões para um novo negócio relacionado às viagens que seriam lançadas em maio. A empresa espera lançar uma ou duas empresas todos os anos nos próximos cinco anos, disse o CEO Brian Chesky na conferência telefônica após os lucros.

“Acho que cada empresa pode levar de três a cinco anos para escalar. Um grande negócio pode atingir um bilhão de dólares em renda”, acrescentou.

O analista de William Blair, Ralph Schackart, disse: “A longo prazo, a empresa tem a oportunidade de adicionar fatores de crescimento incrementais como experiências, entre outros, e as ações devem crescer pelo menos de acordo com o crescimento da renda”.

Ações comerciais do Airbnb em aproximadamente 32,06 vezes as estimativas de ganho a termo, em comparação com uma indústria mediana 17,99 vezes.