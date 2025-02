Airbus and Boeing eye India's 'soaring skies'

O tráfego aéreo está crescendo na Índia, apesar do fato de que apenas uma pequena fração de seu povo voa todos os anos, e os fabricantes procuram acordos lucrativos na exposição Aero Indian Badge na segunda -feira.

A International Air Transport Association (IATA) também realizará sua reunião geral anual em junho em Nova Délhi, a quinta maior economia do mundo, outro sinal claro do golpe do mercado indiano.

O crescimento sustentado de sua economia e classe média fez da Índia e suas 1,4 bilhões de pessoas no terceiro maior mercado aéreo do mundo, depois dos Estados Unidos e da China.

“A Índia é a crescente estrela do aeroespacial global”, disse Remi Maillard, Airbus India e chefe da Ásia del Sur. “É o mercado de aviação comercial que mais cresce no mundo e continuará sendo pelos próximos 20 anos”.

O rival da Airbus, Boeing, que também participará do show de cinco dias da Indian Aero em Bengaluru para fornecedores aerodinâmicos globais organizados pelo Ministério da Defesa, está igualmente entusiasmado.

“É o mercado mais dinâmico do planeta, e certamente o mais emocionante”, disse a Boeing India, Salil Gupte.

O Ministério da Aviação Civil da Índia possui “céus muito altos” em um setor “que experimenta uma subida meteórica”.

Esse crescimento deve levar a um aumento no tráfego no sul da Ásia, principalmente na Índia, de mais de sete por cento ao ano até 2043, de acordo com as previsões da Boeing.

“As viagens aéreas per capita permanecem baixas na Índia para apenas 0,12, em comparação com 0,46 na China”, disse Maillard, qualificando -o como “comentários reveladores sobre o potencial do mercado de aviação indiano”.

As ferrovias ainda são muito populares, mas viajar pelos trens atravessando um país em torno de três quartos da área da União Europeia geralmente é lento e caótico. A Boeing estima que levaria cerca de dois por cento dos 18 milhões de usuários diários de trem, em comparação com 430.000 passageiros aéreos, para mudar para voar para que o mercado aéreo seja dobrado.

O primeiro -ministro nacionalista hindu, Narendra Modi, tornou o desenvolvimento do setor aéreo uma prioridade desde que chegou ao poder em 2014. Modi, que disse que quer “trazer viagens aéreas para pessoas comuns”, iniciou um plano em 2016 para Aumentar as ligações aéreas entre as pequenas cidades e as megacidades do país.

“Um homem comum que viaja em sapatos também deve ser visto no avião, este é o meu sonho”, disse Modi, de acordo com o ministério da aviação.

O número de aeroportos tem mais do que duplicado na última década, de 74 em 2014 a 157 em 2024, segundo números do ministério. O governo está em milhões de dólares e promete aumentar o número entre 350 e 400 até 2047, o centenário da independência da Índia.

Ao mesmo tempo, o governo abriu programas para treinar cerca de 30.000 pilotos e pelo menos tantas mecânicas nos próximos 20 anos. Airbus e a Boeing são parceiros -chave nisso, com ênfase na promoção das mulheres.

Os principais fabricantes dizem que o próximo salto no setor de companhias aéreas na Índia será internacional.

“O tipo de revolução que vimos no mercado doméstico indiano nos últimos anos está acontecendo agora no mercado de longa distância”, disse Maillard de Airbus, e acrescentou que a empresa estava “aproveitando a vantagem da localização da Índia, a demográfica dividendo e crescimento econômico.

Gupte disse que a Boeing estava aguardando mais ordens para aeronaves grandes capazes de voos de longa distância, o que acredita que constituirá 15 % da frota total da Índia nos próximos 20 anos.

A Boeing prevê que o mercado indiano precisará de pelo menos 2.835 novas aeronaves nesse prazo: três quartos para o crescimento do mercado e o restante como substituto. Para a Airbus, a Índia representou quase um décimo de suas aeronaves comerciais globais entregues no ano passado: 766 aeronaves comerciais no total de 86 clientes em 2204, com 72 para transportadoras indianas.

A Boeing, que ficou abalada por escândalos relacionados à qualidade da produção de seu avião, e diminuiu a velocidade devido a uma greve, não publicou números até 2024.

Nenhum dos fabricantes de aeronaves queria detalhar suas ambições para o Aero India Show. No entanto, as ordens da Índia transbordam de cesta. Air India, após um contrato gigante de 2023 para 470 aviões – 250 Airbus, 220 Boeing, encomendou 100 aeronaves da Airbus mais no ano passado.

A maior transportadora da Índia, a companhia aérea índigo de baixo custo, não está satisfeita com a maior ordem em volume da história da aviação civil: 500 da Airbus em 2023. 30 mais foram ordenados no ano passado.