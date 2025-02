Airbus profit climbs in 2024, aims to accelerate output

O fabricante europeu de aeronave da Airbus disse que os ganhos líquidos de quinta -feira aumentaram em 2024, à medida que aumentou as entregas de aeronaves e estabeleceu o objetivo de acelerá -los mais.

O ganho líquido aumentou 12 %, para 4,2 bilhões de euros (US $ 4,4 bilhões), superando uma rodada maciça no valor de seus negócios espaciais no início do ano. As entregas de aeronaves aumentaram 4,2 %, para 766, o que ajudou as receitas a aumentar seis por cento, para 69,2 bilhões de euros.

As entregas são um indicador importante, pois as companhias aéreas pagam pelos aviões quando os recebem. Airbus e sua rival Boeing, bem como seus fornecedores, lutaram para escalar a produção depois de reduzir a equipe e a produção durante a pandemia Covid-19 que quase fechou viagens aéreas internacionais.

Ambos têm ataques enormes, já que as companhias aéreas fizeram ordens para as aeronaves mais recentes que economizam combustível que oferecem custos operacionais mais baixos. As ordens líquidas caíram de um ano de pára -choques em 2023, caindo de 2.094 para 826, mas a empresa disse que ainda excedeu as entregas.

“Conseguimos uma forte ingestão de ordens em todas as empresas em 2024, com um livro em uma fatura bem acima de 1, confirmando a sólida demanda por nossos produtos e serviços”, disse o diretor executivo Guillaume Faury em comunicado.

“Entregamos nosso guia 2024 no que foi um ano de teste para a Airbus”, acrescentou, apontando a transformação de seu negócio espacial.

A Airbus anunciou em junho que havia decidido fazer uma posição de aproximadamente 900 milhões de euros contra os lucros do primeiro tempo após uma extensa revisão de seu negócio espacial. Que cortaram o primeiro semestre para 825 milhões de euros. Posteriormente, ele anunciou mais de 2.000 cortes de emprego como a demanda por seus satélites de telecomunicações caírem.

Mas a Divisão de Defesa e Espaço da Airbus reservou um recorde de 16,7 bilhões de euros em vendas em 2024, graças em parte à Espanha encomendar 25 aeronaves adicionais da Eurofighter. A Airbus disse que aponta para um aumento de sete por cento nas entregas para aeronaves de 2025 para 820.

Mas ele disse que essa orientação é baseada em “não há interrupções adicionais para o comércio global ou economia mundial, tráfego aéreo, cadeia de suprimentos, operações internas da empresa e sua capacidade de oferecer produtos e serviços”.

A perspectiva não inclui possíveis tarifas em suas atividades.