Airbus provisionally delivered over 765 jets in 2024, sources say

A Airbus perdeu por pouco sua principal meta de entrega em 2024, entregando provisoriamente mais de 765 aeronaves para companhias aéreas e arrendadores, disseram fontes da indústria, citando dados preliminares. No papel, a Airbus entregou mais de 122 aviões em dezembro, elevando o total do ano para pouco mais de 765, disseram.

A Airbus se recusou a discutir quaisquer detalhes antes da atualização comercial anual marcada para 9 de janeiro.

“Não podemos comentar os números até então, pois os nossos números estão a ser auditados de acordo com o processo habitual”, disse um porta-voz.

A fabricante europeia de aviões previa “cerca de 770” entregas depois de reduzir sua meta em julho devido a problemas de fornecimento, e evitou um possível segundo alerta de lucro depois de chegar a um acordo sobre fornecimento adicional de motores em novembro.

Mas os fornecimentos de interiores continuam a ser um problema persistente e algumas entregas tiveram de ser arquivadas no meio de negociações complexas entre a companhia aérea, o fabricante do avião e o fornecedor de assentos, deixando a meta de 770 assentos estreitamente fora de alcance, disseram as fontes.

A produção subjacente amplamente observada de aeronaves de corredor único atingiu cerca de 60 por mês, depois de estagnar em cerca de 50, enquanto as cadeias de abastecimento lutavam para se recuperar da pandemia, disseram as fontes. A Airbus tem como meta 75 por mês em 2027.

Os dados de entrega estão sujeitos a auditoria e podem mudar no último minuto, com alguma discrição sobre se as entregas podem ser reservadas antes que a mudança de propriedade seja concluída, embora uma fonte tenha dito que essas entregas “em papel” diminuíram até 2024.

A Airbus já tinha preparado o terreno para um ligeiro falhamento no objectivo de entrega, dizendo aos analistas que um défice de menos de 20 aeronaves não seria considerado material e, portanto, não seria suficientemente grave para justificar um novo aviso de lucro.

O porta-voz da Airbus reiterou esta margem de erro, observando que o CEO Guillaume Faury se referiu a uma faixa de mais ou menos 20 ao discutir os resultados do terceiro trimestre em outubro. A Airbus gera a maior parte de seus lucros operacionais e a maior parte de seu fluxo de caixa com entregas de aeronaves comerciais.

A Bloomberg News informou na quinta-feira que a Airbus entregou cerca de 760 aeronaves em 2024. A Airbus dará orientação para 2025 com resultados completos em 20 de fevereiro.