Airfares may rise as GMR seeks hike in user fee for Delhi airport

O Aeroporto Internacional Internacional do Grupo GMR, de propriedade de Delhi (Dial), apresentou uma proposta perante a autoridade regulatória econômica do aeroporto que busca um aumento na taxa de desenvolvimento de usuários cobrada pelos passageiros e um aumento nas acusações de desembarque e estacionamento de aviões que, que Se aceito, poderia levar, poderia levar a um aumento no custo das taxas de ar.

O Dial propôs que os passageiros nacionais pagassem INR 610 como uma taxa de desenvolvimento de usuários (UDF) quando voam durante o pico e INR 405 horas durante o horário de pico nos exercícios financeiros 2025-2026 e 2026-2027. Da mesma forma, para chegadas nacionais, a taxa proposta é INR 140 durante o No Pico e o INR 210 durante o horário de pico.

No caso de chegadas internacionais, um passageiro de economia ou economia premium pagará uma taxa INR 280, em comparação com o INR 570 para os passageiros da classe executiva. Para os resultados, a taxa de classe econômica é estabelecida no INR 810, enquanto os passageiros da classe executiva terão que desembolsar até INR 1.620.

Segundo os funcionários da companhia aérea, se a AERA aceitar o aumento proposto na UDF pela GMR, isso pode resultar em um aumento de 5 a 10 % nas taxas de ar.

É relatado que a AERA comemorou consultas com as partes interessadas em 17 de fevereiro para discutir as avaliações das taxas para o quarto período de controle do IGIA (1 de abril de 2025 a 31 de março de 2029). A reunião incluiu representantes dos aeroportos da GMR, da National Commercial Airlines e da International Air Transport Association (IATA). A AERA pediu às partes interessadas que fizessem suas apresentações escritas antes de 3 de março.

A taxa de desenvolvimento do usuário é aplicada aos passageiros para aumentar a renda e financiar o desenvolvimento e a modernização do aeroporto. Coletados dos passageiros que saem para fechar a lacuna de viabilidade nas operações do aeroporto, está incluído no preço final do bilhete, coletado pelas companhias aéreas e depois passa para o operador do aeroporto. Os operadores dos aeroportos de Delhi e Mumbai foram autorizados pelo governo a coletar UDF, principalmente para financiar os esforços de modernização.

Em particular, o Aeroporto de Délhi também propôs cobrar negócios internacionais e passageiros de primeira classe duas vezes a taxa de desenvolvimento de usuários em comparação com os viajantes econômicos nos próximos quatro exercícios financeiros.

O Dial também busca um aumento nas taxas de aterrissagem para aviões estreitos, como o Airbus A320, de INR 188 a INR 300 por tonelada métrica e para INR 430 de INR 210 para aviões de corpo amplo, como Boeing 777 e Airbus A350. Também se espera que o aumento dessas cobranças seja transmitido aos consumidores por companhias aéreas comerciais.

Os funcionários das companhias aéreas consideram que o aumento proposto na UDF e nas posições aeronáuticas levaria à almofada de demanda e levaria as companhias aéreas sob estresse financeiro, especialmente durante períodos de tráfego fino, como janeiro de março e julho a setembro, quando precisam oferecer descontos para os Flyers Woo.