Após o Kumbh Mela e a demanda de viagem resultante, as taxas de ar aumentaram os vôos para Prayagraj e o Ministério da Aviação Civil pediu às companhias aéreas que racionalizassem os preços dos ingressos. Na quarta -feira, o Ministro da Aviação Civil, Ram Mohan Naidu, juntamente com o secretário Vualnam, o diretor geral da Diretoria Geral de Aviação Civil) Faiz Ahmed Kidwai, e os altos funcionários se reuniram com representantes das companhias aéreas em relação aos voos de Prayagraj .