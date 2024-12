Airlines to mandatorily share int'l passenger data with Customs from April 1

As companhias aéreas terão que compartilhar obrigatoriamente dados de viajantes estrangeiros com as autoridades alfandegárias indianas a partir de 1º de abril de 2025, e o não cumprimento poderá gerar penalidades. Todos os prestadores de serviços de transporte aéreo que operam voos de e para a Índia terão de se registar no Centro Nacional de Despacho Aduaneiro-Pax (NCTC-Pax) antes de 10 de janeiro de 2025, para cumprir a exigência, de acordo com um comunicado emitido pela Central. Conselho de Impostos Indiretos e Aduaneiros (CBIC).

Detalhes que vão desde o número do celular e forma de pagamento até o itinerário da viagem devem ser compartilhados com as autoridades 24 horas antes da partida de um voo internacional.

Em 8 de agosto de 2022, a CBIC notificou os ‘Regulamentos de Informações de Registro de Nome de Passageiro de 2022’, segundo os quais as companhias aéreas eram obrigadas a compartilhar detalhes do Registro de Nome de Passageiro (PNR) de viajantes estrangeiros com o departamento de Alfândega.

Este sistema pretende melhorar as capacidades de interdição das autoridades, bem como a análise de risco dos passageiros.

Caso uma companhia aérea deixe de compartilhar dados, a Alfândega pode aplicar multa de Rs 25 mil a Rs 50 mil por cada ato de descumprimento, de acordo com as regras.

A CBIC, em comunicado divulgado na semana passada, afirma que o sistema de implementação do regulamento está a ser desenvolvido pela NCTC-Pax e a sua implementação gradual está prevista a partir de Janeiro de 2025.

A Alfândega informou ainda que o sistema PNRGOV, para recolha das informações necessárias dos passageiros, será implementado em regime piloto com algumas companhias aéreas que manifestaram vontade de participar.

“A fase piloto está prevista para ser implementada em 10 de fevereiro de 2025. Posteriormente, está prevista a operação em larga escala a partir de 1º de abril de 2025 para companhias aéreas individuais e a partir de 1º de junho de 2025 para companhias aéreas que pretendem operar por meio de GDS (sistema de distribuição global) .

De acordo com o ‘Regulamento de Informações sobre Registro de Nome de Passageiro de 2022’, as companhias aéreas terão que compartilhar os dados de todos os passageiros internacionais com as autoridades alfandegárias 24 horas antes da partida do voo.

As informações que as companhias aéreas devem compartilhar para voos internacionais de entrada e saída incluem o nome do passageiro, informações de cobrança/pagamento (número do cartão de crédito), data de emissão da passagem, bem como a viagem pretendida e nomes de outros viajantes no mesmo PNR, itinerário de viagem para o PNR .

Além disso, detalhes de contato como ID de e-mail, número de celular, detalhes da agência de viagens, informações de bagagem e informações de codeshare (quando uma companhia aérea vende assentos no voo de outra companhia aérea) devem ser compartilhados.