Os desenvolvedores do Dubai South antecipam um aumento na criação de empregos nos próximos dois ou três anos, à medida que o novo terminal do aeroporto progride no Dubai World Central, para o Maktoum International (DWC).

O terminal de passageiros de Dh128 bilhões no DWC absorverá completamente as operações do Aeroporto Internacional de Dubai durante a próxima década, promovendo oportunidades significativas de emprego em aviação, logística e setores relacionados. Nabil Al Kindi, CEO da Dubai South Properties, declarou que a expansão deve gerar milhares de empregos, atraindo uma força de trabalho qualificada e promovendo o crescimento econômico.

Com 145 km2, o Dubai South é o maior desenvolvimento mestre do Emirado, projetado como um Centro de Aviação, Logística e Indústria. O projeto está pronto para criar até 500.000 empregos, com uma rede de transporte multimodal que melhora a conectividade no ar, na terra e no mar. O desenvolvimento visa apoiar as empresas, fornecendo espaços comerciais e industriais que atendem a várias indústrias.

O Kindi enfatizou que a conclusão do aeroporto acelerará o crescimento do emprego, o que levará a uma maior demanda por espaços de escritório, mídia de varejo e infraestrutura essencial, como cuidados médicos e instalações educacionais. O desenvolvimento já viu um forte interesse dos investidores, com projetos como apartamentos de imprensa, villas de imprensa, Pulse Beachfront, South Bay, South Living e Sakany que contribuem para o dinamismo econômico da região.

A fase 1 de Pulse Beach foi concluída, que inclui 288 unidades, com 500 unidades mais esperadas em meados de -2025. Além disso, um acordo com a BT Properties levará uma comunidade mestre fechada ao distrito de golfe de Dubai Sul, estimulando ainda mais a criação e investimento do emprego na região.