Akasa Air expands connectivity with additional flights to Prayagraj for Maha Kumbh 2025

A Akasa Air anunciou voos adicionais para Prayagraj em resposta à maior demanda durante o Maha Kumbh 2025. De 27 de janeiro a 28 de fevereiro de 2025, a companhia aérea operará voos diários que se conectam a Prayagraj com Pune, Hyderabad, Ahmedabad e Bengualuru por Delhi . Além disso, entre 28 de janeiro e 26 de fevereiro de 2025, a Akasa Air oferecerá vôos diretos de Ahmedabad e Bengaluru para Prayagraj, garantindo opções convenientes de viagem para peregrinos. As reservas para esses voos especiais estão agora disponíveis no site da Akasa Air, no aplicativo móvel e nas principais agências de viagens on -line.

Desde que as operações de Prayagraj começaram em maio de 2024, a Akasa Air se concentrou em melhorar a conectividade para apoiar o movimento significativo de pessoas para eventos como Maha Kumbh. Como uma das maiores reuniões espirituais do mundo, Maha Kumbh atrai milhões de peregrinos, e esses vôos adicionais visam proporcionar maior acessibilidade ao evento, enquanto refletem o compromisso da Akasa de apoiar a herança cultural da Índia.

Praveen Iyer, co -fundador e diretor comercial da Akasa Air, comentou: “Mahakumbh é um dos maiores eventos espirituais do mundo, e entendemos a importância que ele tem para os peregrinos. Estamos muito satisfeitos em apoiar o movimento de milhões de devotos e unir o país por meio de opções de viagem aprimoradas, confiáveis ​​e acessíveis. A reunião também fornecerá um impulso à economia local em Prayagraj, e esses vôos adicionais proporcionarão ainda mais impulso a esse crescimento. Esperamos organizar os viajantes e esperamos que eles desfrutem da experiência de Akasa. A Akasa Air continua a ser uma opção preferida para muitos passageiros, oferecendo um serviço de tecnologia e cliente. A companhia aérea sofreu um crescimento notável desde o seu lançamento em 2022, que serve mais de 14 milhões de passageiros, e atualmente opera uma frota moderna em rotas nacionais e internacionais.