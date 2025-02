Akasa Air secures investment from Premji invest to expand global reach

=

A Akasa Air anunciou um passo significativo em sua viagem ao crescimento a longo prazo, com uma nova rodada de infusão de investidores de capital. A companhia aérea obteve investimentos de um grupo distinto de partes interessadas, incluindo Premji Invest, o braço de investimento global de Azim Premji; Claypond Capital, Escritório de Investimentos do Dr. Ranjan Pai; 360 Um ativo, uma empresa líder de gerenciamento de ativos; e financiamento adicional da família Jhunjhunwala. Esses acordos estão sujeitos à aprovação regulatória.

A capital coletada apoiará a visão ambiciosa da Akasa Air de se tornar uma das 30 principais companhias aéreas do mundo no final desta década. Os investimentos alimentarão a estratégia de crescimento da companhia aérea, contribuindo para o papel evolutivo da Índia como um centro de aviação global.

Com foco na melhoria da experiência do cliente, a companhia aérea planeja investir mais em segurança, confiabilidade e tecnologia de vanguarda. Os fundos também ajudarão a expandir sua rede internacional, enquanto reforçam o compromisso da Akasa com seus funcionários, fornecendo um ambiente de trabalho de alta qualidade para o máximo talento.

Vinay Dube, fundador e CEO da Akasa Air, comentou: “Essas não são apenas transações financeiras; Eles são um investimento em nossa visão e compromisso de construir uma companhia aérea por gerações. Agradecemos aos nossos investidores de Marquesina por tornarem sua confiança no Akasa Air e sua liderança e com a família Jhunjhunwala por sua fé inabalável no sonho de Akasian.

Ankur Goel, diretor financeiro, acrescentou: “Esses investimentos estratégicos representam um marco fundamental em nossa viagem e garantem a estabilidade financeira de longo prazo. Eles nos permitem continuar construindo um negócio sustentável e focados no futuro, garantindo que o Akasa Air permaneça bem capitalizado e preparado para o crescimento futuro do setor de aviação dinâmica da Índia.