Albatros Expeditions launches “Chef on Board” for Indian groups

A Albatros Expeditions introduziu uma oferta inovadora para grupos indianos, o que lhes permite trazer seu próprio chef ou maharaj durante suas expedições polares. Essa experiência culinária única, projetada para atender às necessidades dos viajantes indianos, permite que eles desfrutem de refeições caseiras ou gourmet indianas enquanto exploram alguns dos destinos mais remotos e impressionantes do mundo. A iniciativa, anunciada pelo Stic Travel Group, o representante oficial de marketing e vendas das expedições Albatros na Índia, causou um interesse considerável entre os viajantes indianos.

“Os viajantes indianos sempre valorizaram o grande valor para as experiências culinárias, e temos o prazer de facilitar essa oferta incomparável por meio de nossa associação exclusiva com expedições de Albatros”, disse Isha Goyal, CEO do Stic Travel Group. “A resposta entusiasmada que estamos recebendo reafirma que experiências personalizadas como essas são o futuro das expedições de luxo”.

As expedições de Albatros, com quatro décadas de experiência na expedição de cruzeiros, continuam a redefinir a indústria combinando a aventura com serviços personalizados. A opção “Chef a bordo” é um exemplo do compromisso da empresa de oferecer experiências personalizadas que priorizam conforto e familiaridade para seus convidados.

O Stic Travel Group é o representante exclusivo da Expedition Albatros há mais de dois anos, trazendo expedições polares para viajantes indianos. Após o sucesso dessa associação, eles agora estão expandindo suas ofertas para incluir produtos da Groenland Land Bass e ingressos de ingressos para a nova rota entre Copenhague e Kangerlussuaq, operado pelo Albatros Arctic Circle em colaboração com a Air Groenland.

“Após dois anos de estreita colaboração, estamos empolgados em aprofundar nossa associação bem -sucedida com o Sic Travel Group. Sua experiência e escopo na Índia já resultaram em algumas centenas de viajantes indianos que embarcam em nossas expedições polares em um curto período ”, disse Anders Ellemann Kristensen, diretor de vendas da exposição Albatros.