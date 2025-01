Aleksey Bugaev: Russian footballer’s spiralling story ends with death in Ukraine

FConfrontada com uma grave escassez de soldados para a guerra na Ucrânia, a Rússia de Vladimir Putin começou a recrutar criminosos condenados nas prisões. Uma pessoa pode ser imediatamente perdoada pelo presidente apenas por concordar em lutar, e por mais perigoso que seja.

Os piores assassinos e estupradores conseguem escapar e são aclamados pelas autoridades como heróis nacionais. Existem também criminosos que cometeram crimes menores e que estão dispostos a arriscar as suas vidas pela liberdade.

Nem todos têm a sorte de regressar da guerra e dezenas de milhares deles já morreram. É um aspecto da guerra que não tem recebido muita atenção porque os mortos muitas vezes não são conhecidos do público em geral. Esta semana, porém, houve uma exceção que destacou o polêmico esquema.

Aleksey Bugaev já foi considerado um dos defensores mais promissores do país e foi titular duas vezes pela Rússia na Euro 2004. Vitaliy Shevchenko, o técnico que deu a Bugaev sua estreia no time principal no Torpedo Moscou em 2001, relembrou em entrevista ao Sport Express: “Aleksey Bugaev poderia jogar igualmente bem como zagueiro e lateral-esquerdo. Ele era durão, ganhava muitas bolas e era capaz de executar passes de um toque de qualidade para iniciar os ataques. “Ele era mais talentoso do que Sergey Ignashevich.”

Ignashevich teve uma carreira distinta, tornando-se um ícone do CSKA Moscou e o jogador com mais partidas pela Rússia. Bugaev, porém, jogou pela Rússia apenas sete vezes, nunca atingiu seu potencial e se aposentou aos 29 anos. Ele poderia ter se tornado uma grande estrela se não fosse por um estilo de vida autodestrutivo e pelo vício em álcool. No ano passado, ele foi condenado a nove anos e meio de prisão por distribuição de drogas.

“Ele sempre foi problemático”, disse Shevchenko. “Fizemos tudo ao nosso alcance para lutar por ele. Multámo-lo, tivemos muitas conversas com ele e com os seus pais, mandámo-lo para a reserva e finalmente emprestámo-lo ao Tomsk, que o controlou a cada passo.”

Foi em Tomsk, a mais de 3.200 quilômetros de distância, na Sibéria, que Bugaev começou a jogar regularmente e a se comportar adequadamente. Retornando ao Torpedo em 2003, tornou-se titular e teve um desempenho especialmente bom na primavera de 2004, com o time liderando a tabela de forma sensacional.

Este foi o momento perfeito para Bugaev, já que a seleção nacional estava tendo problemas na defesa central com os veteranos Viktor Onopko e Ignashevich lesionados antes da Euro. O seleccionador nacional, Georgiy Yartsev, não teve escolha senão incluir o jovem de 22 anos na convocatória para o torneio.

Aleksey Bugaev em acção pela Rússia no Euro 2004: foi titular em dois dos três jogos do seu país na fase de grupos. Fotografia: Getty Images/Sportsphoto/Allstar

Ele estava no banco durante a derrota por 1 a 0 para a Espanha na primeira partida, quando Roman Sharonov foi expulso. No jogo seguinte, frente a Portugal, o jovem juntou-se a Aleksei Smertin, do Chelsea, e teve um bom desempenho, apesar da derrota da Rússia por 2-0. Bugaev completou novamente os 90 minutos na vitória por 2 a 1 sobre a Grécia, a única derrota do torneio para os eventuais campeões.

Isso poderia ter sido motivo de orgulho e um grande impulso para as coisas boas que estavam por vir, mas Bugaev não aproveitou. Ao retornar a Moscou, começou a faltar aos treinos do Torpedo e, no final de 2004, o clube perdeu a paciência e decidiu vender o jogador enquanto podia.

O campeão, Lokomotiv Moscou, pagou 2 milhões de euros (1,4 milhão de libras) e ofereceu a Bugaev um contrato de três anos. O veterano técnico Yuri Syomin acreditava que poderia incutir disciplina no talentoso jogador de futebol, mas logo foi atraído para a seleção nacional e Bugaev ficou perdido sem ele.

Tomsk recontratou Bugaev em 2006. O técnico, Valeriy Petrakov, o conhecia bem, mas até ele ficou surpreso. “Ele era um jogador brilhante”, disse Petrakov ao Sport Express. “Ele tinha velocidade, força e posicionamento. Mas foi tudo em vão. Certa vez, Bugaev me pediu dois dias de férias depois de um bom jogo para poder ver sua família em Moscou. Eu concordei e disse que ele merecia. Então ele desapareceu. Acontece que ele bebia o tempo todo.”

Dmitry Tarasov, meio-campista internacional russo que jogou com Bugaev em Tomsk, disse: “Ele era um grande defensor, mas o álcool o arruinou. Tivemos que procurá-lo em lugares muito ruins. “Era uma doença.”

Em 2014, quatro anos após a sua reforma, Bugaev deu uma estranha entrevista à Sovetsky Sport, na qual ofereceu pela primeira vez “uma bebida” ao jornalista. Ele tinha um caminhão de mudança e havia entrado em um negócio de reciclagem. “Não me arrependo de nada”, disse ele. Mesmo assim, a vida não correu de acordo com seus planos.

O vício contínuo em álcool levou a dívidas enormes e Bugaev acabou se voltando para o crime. Em 2023, foi flagrado com um pacote de mefedrona e preso. Bugaev se declarou culpado de distribuição de drogas e recebeu a sentença em setembro do ano passado.

Aleksandr Mostovoi, estrela da Rússia que fez parte da equipe de Bugaev na Euro 2004, disse: “A situação é horrível. Não se trata de futebol, porque Aleksey se esqueceu disso há muito tempo. É uma história de vida, e o problema é que temos milhões de histórias assim na Rússia. Assistir às notícias é muito deprimente.”

No entanto, uma coisa estava clara para Bugaev. Eu não iria para a cadeia, porque agora havia uma maneira de evitar isso. Antes mesmo de ouvir o veredicto, ele disse aos seus familiares que havia decidido entrar em guerra na Ucrânia.

No domingo chegou a notícia de que Bugaev tinha morrido na guerra e que nem sequer tinha sido possível recuperar o seu corpo do campo de batalha. Seu destino é semelhante ao de muitos outros, mas ele ainda se destaca. Foi um jogador de futebol que jogou contra Luís Figo e Cristiano Ronaldo e, a certa altura da sua vida, aparentemente tinha tudo. Agora ele está morto por causa de uma guerra sem sentido e da necessidade da Rússia de enviar mais soldados para a frente.