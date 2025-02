Ambuja Neotia Group announces INR 15,000 Cr investment in West Bengal over the next 5 years

Harshavardhan Neotia, Presidente Ambuja Neotia Group “/>

O Ambuja Neotia Group, um dos principais conglomerados de negócios do leste da Índia, apresentou um ambicioso plano de investimento de mais de 15.000 milhões de rúpias no oeste de Bengala, que ocorrerá nos próximos cinco anos. Esses investimentos serão feitos em vários setores, incluindo assistência médica, hospitalidade, turismo, imóveis residenciais e comerciais e um município de golfe em seu tipo de golfe. Esse movimento estratégico destaca o compromisso de longo prazo do grupo com o crescimento econômico e o desenvolvimento do Estado.

Falando na 8ª Cúpula de Negócios Globais em Kolkata, Harshavardhan Neotia, presidente do Grupo Ambuja Neotia, expressou sua gratidão ao governo ocidental de Bengala por criar um ambiente de negócios amigável. Ele também destacou as vantagens estratégicas de Bengala, como sua força de trabalho qualificada, crescimento e infraestrutura de proximidade para os principais mercados asiáticos. Neotia elogiou a governança proativa do primeiro -ministro Mamata Banerjee, cujos esforços ajudaram a criar uma atmosfera propícia ao investimento.

Um ponto importante de investimento culminante é o setor de saúde, com 1,5 bilhão de INR atribuído para o estabelecimento de cinco novos hospitais em todo o estado, incluindo três em Kolkata, um em Durgapur e outro em Siliguri. Esses projetos Greenfield adicionarão 1.300 leitos hospitalares à infraestrutura de saúde de Bengala Ocidental.

Além disso, o grupo alocou INR 2,7 bilhões de rúpias para o desenvolvimento de um circuito de hospitalidade de luxo em colaboração com a Taj Hotels. Isso incluirá sete hotéis premium em lugares -chave, como Darjeeling, Kalimpong e Las Sundarbans, e dois hotéis de convenções em Calcutá e Siliguri.

Uma parte significativa do investimento, INR 5.000 milhões de rúpias, será usada para um município de golfe, que terá 18 buracos, villas, apartamentos, hotéis de golfe e serviços premium. Com nove projetos imobiliários em grande escala, a Ambuja Neotia também se concentra em desenvolvimentos residenciais e comerciais, contribuindo com 10,5 milhões de pés quadrados de espaço construído.

Harshavardhan Neotia enfatizou o longo compromisso de dados do grupo com a bengala, observando que esses projetos criarão novas oportunidades de emprego, melhorarão a infraestrutura e reforçarão a posição do estado como um centro de negócios e turismo. Os investimentos chegam a um momento em que a Bengala ocidental está passando por um crescimento significativo da infraestrutura, incluindo melhor conectividade do metrô, redes rodoviárias aprimoradas e conexões de vôo estendidas às principais cidades.

Os investimentos estratégicos do Grupo Ambuja Neotia estão destinados a desempenhar um papel fundamental na promoção do progresso econômico da Bengala Ocidental, melhorando a infraestrutura e apoiando a trajetória de crescimento do estado.