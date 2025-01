Americans are taught FDR was the hero of the Great Depression. For one historian, that’s erasure

hA historiadora Dana Frank guarda uma fotografia de uma edição de 1937 da revista Life. Mostra um grupo de sete mulheres afro-americanas, amontoadas, sentadas em cadeiras num pequeno espaço. Cada um usa um chapéu da moda e está envolto em um casaco apropriado para o final do inverno de Chicago. À primeira vista, a foto parece ser uma reunião de amigos. Todos estão sorrindo e alguns parecem estar rindo enquanto conversam entre si.

Na verdade, as mulheres estavam em greve e ocupando o gabinete do presidente do Conselho de Saúde de Chicago, na Câmara Municipal. Como amas de leite num hospital local, recebiam 0,04 dólares por cada grama de leite materno que produziam. Todas as mulheres sabiam que as amas de leite brancas de outro hospital recebiam US$ 0,10 por onça. “Eles não deveriam fazer nenhuma diferença entre nós”, disse Louise Clark, uma impressionante ama de leite, aos repórteres na época.

Quando Frank encontrou a foto, mais de 60 anos depois de tirá-la, ele a pendurou na parede, onde permanece desde então. “Sua imagem estava em todo o mundo”, disse Frank. “É uma história incrível de empoderamento militante e também de como é um movimento trabalhista”.

“É uma história incrível sobre o empoderamento militante e também sobre como é um movimento trabalhista”, disse Dana Frank. Fotografia: William Vandivert/The LIFE Picture Collection/Shutterstock

A greve terminou em cerca de duas semanas, e um jornal noticiou que as mulheres “se contentaram” com 0,04 dólares, a mesma quantia contra a qual protestavam. Mas Frank não vê o fim da sua greve como uma luta perdida, como escreve no seu novo livro: O que podemos aprender com a Grande Depressão? Histórias de pessoas comuns e ação coletiva em tempos difíceis.

À medida que um segundo mandato de Trump se aproxima, Frank diz que é importante lembrar que o progresso não é linear.

“A história do trabalho não avança numa única linha de progressão em que um único grupo de trabalhadores vence, mantém esses ganhos e depois outros trabalhadores lutam e vencem por si próprios”, escreve Frank. “Em vez disso, os trabalhadores desafiam os empregadores, atraem aliados e fazem exigências que podem ou não vencer imediatamente ou que podem garantir para o futuro.”

É uma história confusa, mas que Frank diz que não deve ser ignorada.

O livro de Frank está repleto de histórias que pintam um quadro radical da Grande Depressão, que mostra pessoas a unirem-se em tempos difíceis, ajudando os seus amigos e familiares através da acção colectiva e encontrando empoderamento através da solidariedade.

Ele escreve sobre sociedades mútuas que forneciam educação e cuidados de saúde aos seus membros, numa época em que um em cada quatro americanos estava desempregado. As cooperativas de mercearia viram grupos de pessoas, especialmente em comunidades afro-americanas, criarem as suas próprias lojas de alimentos para alimentar as suas comunidades. E em cidades de todo o país, os vizinhos uniram-se para realizar greves de rendas e escritórios de socorro contra tempestades.

É diferente da história da Grande Depressão que a maioria dos americanos aprende na escola.

Os americanos aprendem que o presidente Franklin Delano Roosevelt foi o herói da época, inaugurando o New Deal, uma série de políticas que trouxeram empregos e assistência governamental aos americanos. Para Frank, isso é uma narrativa unilateral da história e uma forma de apagá-la.

“A maior parte da história convencional é, repetidamente, a história deste grande homem (ou às vezes de uma mulher) e como ele fez a história acontecer”, disse Frank. “E então essas pessoas comuns e seu poder tornam-se invisíveis.”

“Por causa do movimento de desemprego e dos protestos, as pessoas compreenderam que não era culpa delas, que o sistema tinha entrado em colapso e que o governo deveria cuidar das pessoas e resolver a situação”, disse Frank.

Frank observa que grande parte do alívio observado durante a Grande Depressão foi em grande parte para homens e famílias brancas. Embora as mulheres e os americanos negros se unissem para ajudar uns aos outros, muitos ficaram de fora do New Deal.

Num capítulo, Frank descreve os mexicanos nos Estados Unidos, incluindo alguns cidadãos americanos, que foram expulsos do país durante a Grande Depressão. Quando alguém de ascendência mexicana aparecia nos escritórios de ajuda humanitária, era-lhes dito que tinham de deixar o país e recebiam bilhetes de comboio gratuitos para o México.

Frank usa histórias desta chamada “repatriação” como uma oportunidade para traçar paralelos com histórias que definiram a Grande Depressão, como As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, ou imagens como Mãe Migrante, de Dorothea Lange. Ambos são frequentemente ensinados nas aulas de história como as experiências definitivas da Grande Depressão. Mas Frank afirma que a história da época é mais complexa e, em última análise, mais rica do que a maioria dos americanos lembra nas aulas de história do ensino médio.

“A memória coletiva pode pregar peças nas narrativas oficiais”, escreve Frank. “As memórias podem ser ressuscitadas, desafiadas, subvertidas ou deixadas de lado e certamente não param nas fronteiras.”

Vítimas da seca coletando alimentos e roupas em um armazém montado pela Cruz Vermelha Americana em Lonoke, Arkansas, por volta de 1930. Fotografia: Granger/Arquivo de Fotografias Históricas/Alamy

“Caravanas” de pessoas vindas da Califórnia, Arizona, Novo México e Texas fluíram para o México. Ao saírem das suas comunidades, muitas vezes eram acolhidos com o apoio dos vizinhos, que recebiam doações em forma de bens como roupas ou alimentos para as suas viagens. Uma imagem incluída no livro mostra um grupo de mexicanos-americanos na Union Station, em Los Angeles, se despedindo do “repatriado” – ou aqueles que deixaram os Estados Unidos rumo ao México – em 1931. No final, cerca de um milhão “repatriado”imigraria para fora dos Estados Unidos durante a Grande Depressão.

“É uma história diferente de ação coletiva”, disse Frank. “Foi muito emocionante. As pessoas faziam fila nas ruas para torcer por eles, embora não conseguissem parar. “Eles não tinham recursos para oferecer às pessoas para ficarem, mas as pessoas doaram roupas e todos os tipos de utensílios domésticos e ferramentas maravilhosos.”

No capítulo final de Frank, ela conta a história de outro tipo de ação coletiva, centrada na supremacia branca.

Após o colapso da Ku Klux Klan no final da década de 1920, um ramo começou a ganhar destaque durante a Grande Depressão. A Legião Negra era ainda mais explicitamente xenófoba e anticatólica e realizou ataques de vigilantes para intimidar as comunidades imigrantes.

Enquanto os membros da Klan desfilavam abertamente pelas ruas, a Legião Negra jurou segredo a seus membros, com longos rituais de iniciação que prometiam violência a qualquer membro que revelasse suas atividades violentas.

O grupo só recebeu atenção nacional depois que investigadores da polícia de Detroit, desafiando as ameaças do grupo, processaram 12 de seus membros pelo assassinato de um sindicalista católico branco. Até então, a Legião Negra tinha conseguido crescer para o que alguns estimam entre 100.000 e 1 milhão de membros em todos os Estados Unidos, particularmente em Ohio, Michigan, Kentucky e Illinois.

“As pessoas sabem sobre a Klan. “Eles não necessariamente sabem sobre a segunda Klan”, disse Frank. “Como algumas histórias desaparecem da consciência e como outras vêm à tona?”

No centro do livro está uma crítica à idealização do individualismo na América: a ideia de que os homens assumiram a responsabilidade e resistiram sozinhos ao ataque da Grande Depressão. São as “histórias que nos dizem que nada pode ser feito a respeito, que depende dos homens importantes…

“É uma narrativa centrada nos brancos, então o racismo é um problema pequeno, a imigração é um problema pequeno”, disse Frank. “Mas a maioria de nós vive vidas diferentes. “Nossas vidas são marcadas por ter que lidar com a devastação do capitalismo.”

Para Frank, as linhas divisórias desde a Grande Depressão até ao presente são muito claras. A Depressão remodelou o papel que o governo americano desempenha na gestão da economia e do bem-estar económico dos seus cidadãos. A Previdência Social não existia antes de 1935, nem o seguro-desemprego federal. Naquela época, foram criados dois órgãos reguladores importantes, a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), que supervisiona o mercado de ações e o setor bancário no país. O Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB) foi criado para dar estrutura aos empregados que desejassem formar sindicatos em seus locais de trabalho.

Embora o segundo mandato de Donald Trump prenuncie um futuro incerto para estas instituições, Frank observa que a acção colectiva aumentou nos últimos anos.

Os trabalhadores formaram novos sindicatos em grandes empresas como Amazon e Starbucks. Durante a pandemia, muitos americanos foram apresentados ao conceito de ajuda mútua, em que as comunidades se reuniam para partilhar alimentos e mantimentos, à semelhança do que aconteceu durante a Depressão. Os activistas climáticos pressionaram por um “New Deal Verde”, defendendo uma nova ordem social que abordasse os efeitos das alterações climáticas.

“O movimento sindical não foi inventado da noite para o dia. O fascismo não foi inventado da noite para o dia. As pessoas recorrem a todos os tipos de maneiras para ver um caminho a seguir e o fazem coletivamente”, disse Frank. “Não é uma história individualista.”