Andhra Pradesh sets 20 pc growth rate target in tourism

O governo de Andhra Pradesh estabeleceu o objetivo de uma taxa de crescimento de 20 % no setor de turismo para 2025-26. O primeiro -ministro N. Chandrababu Naidu disse na quinta -feira que, dentro de seis meses depois que a NDA liderada pelo TDP que atinge o Power Mous, eles assinaram com várias empresas com relação a investimentos no valor de 1.217 milhões de rúpias.

Ele realizou uma reunião de revisão no Secretariado do Estado aqui sobre turismo, eventos culturais, construção de quartos de hotel, investimentos, arrendamento de terras e permanecendo em casa.

O primeiro -ministro ordenou que os funcionários do Departamento de Turismo tomassem todas as medidas possíveis, para que os turistas que visitem Andhra Pradesh se sentissem felizes. Ele pediu para usar todos os recursos disponíveis para desenvolver turismo no estado para atrair turistas em todo o mundo.

Informando à reunião que 11 resorts e hotéis turísticos foram revividos com um investimento de INR 45 milhões de rúpias nesses seis meses, Chandrababu Naidu disse que o templo de Annavaram foi selecionado sob o esquema de Prasad do centro.

Da mesma forma, Gandikota e Akhanda Godavari foram selecionados sob assistência especial aos estados sob o esquema de investimento de capital (SASCI), enquanto Araku e Lambasingi foram escolhidos sob Swadesh Darshan-2.0.

Ele apontou que Ahobilam e Nagarjuna Sagar foram selecionados sob o esquema de desenvolvimento de destino com base em desafios.

As autoridades disseram ao ministro principal que um calendário de eventos de turismo está sendo projetado até 2025-26 para atrair turistas. Como parte deste programa, dois principais eventos internacionais estão sendo organizados e 12 mega eventos como parte de 37 eventos turísticos, eles informaram o primeiro -ministro.

Chandrababu Naidu sugeriu que mega eventos e eventos -chave podem ser organizados nos campi da universidade, enquanto a cultura musical pode ser integrada aos eventos.

Chandrababu Naidu sugeriu que os programas de um ano fossem organizados nos Shilparamams de Visaskapatnam, Amaravati e Tiprupati. Ele também disse aos policiais que se exercitam na distribuição dos prêmios Nandi.

Ao afirmar que Gandikota é famosa no país por água, formações rochosas e vegetação extensa, queria ser promovida para atrair turistas.

Ele disse que Kadapa Darga e o Ontimitta Ramalayam também, juntamente com as áreas de Somasila, também devem se desenvolver como destinos turísticos, enquanto Srisailam deve se desenvolver mais. As casas tradicionais que ainda existem nas aldeias são modernizadas, disse ele, e deixaram claro que a qualidade dos alimentos fornecidos nos hotéis do turismo deve ser ainda mais aprimorada.

Como muitas pessoas ainda não sabem que existem zoos parques em Trupati e Visakhapatnam, eles devem ser divulgados para atrair turistas, disse ele. Ele instruiu os funcionários a concluir o plano de ação para todos esses projetos dentro de 90 dias e os turistas deveriam sentir nos próximos quatro meses que Andhra Pradesh é um estado feliz.