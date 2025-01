Andhra Pradesh to develop tourism through P4 model

O departamento de turismo de Andhra Pradesh será desenvolvido através do modelo P4, disse hoje aqui o Ministro do Turismo, Cultura e Cinema, Kandula Durgesh. Informou que o Encontro Regional de Investidores em Turismo será realizado em Visakhapatnam às 10 horas do dia 27 deste mês e apelou aos investidores para participarem no conclave. Ele disse que participarão investidores dos distritos do norte de Andhra.

Dirigindo-se à comunicação social, Kandula Durgesh disse que o desenvolvimento do turismo será desenvolvido através de parcerias públicas, privadas e populares no estado. Mencionou que os circuitos turísticos e os pólos de ancoragem poderão atrair turistas. Lembrou que foram recebidas propostas de 200 investidores na cimeira do turismo realizada em Vijayawada em Dezembro de 2024.

Disse ainda que a cimeira de investidores em turismo será realizada no mês de Fevereiro e acrescentou que serão concedidas isenções aos investidores que possuam terrenos no sistema de janela única.

Além disso, o ministro disse que empresas como Taj, Oberoi e IRCTC se ofereceram para investir no estado e um memorando de entendimento foi assinado com o IRCTC. Ele mencionou que Oberoi concordou em investir em cinco localidades no estado. Ele explicou que o Ministro-Chefe e o Vice-Ministro-Chefe estão fazendo esforços para obter licenças florestais e ambientais para desenvolver locais turísticos como a rampa de Chodavaram, Maredumilli e Taida perto do vale de Araku.

O ministro disse que o ministro-chefe é a favor do desenvolvimento do turismo ribeirinho em Amaravati e que um grande projeto turístico será implementado em Amaravati com INR 500 crore com a cooperação do Centro. Além do turismo de templos que floresceu no estado, ele disse que o turismo de aventura, ecológico, de bem-estar, patrimonial, religioso, agrícola, médico, de cruzeiros, de praia e de tendas será desenvolvido no estado.

Com INR 177 crore sendo sancionados sob o esquema do governo central, ele disse que Akhanda Godavari e Gandikota serão desenvolvidos e licitações serão abertas em alguns dias para o projeto Akhanda Godavari. Ele disse ainda que representantes da Câmara dos Representantes foram enviados ao centro para desenvolver a praia de Suryalanka com INR 100 crore. O ministro disse que vários investidores estão a apresentar-se, uma vez que o turismo foi declarado uma indústria e estão a ser dadas isenções à indústria do turismo. Na nova polícia turística 2025-29, disse que os centros turísticos serão transformados em centros âncora.