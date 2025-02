Antara Cruises partners with West Bengal Transport Department to boost river tourism

Em um movimento histórico para melhorar o setor de turismo fluvial da Índia, a Antara Cruises entrou em um memorando de entendimento (MOU) com o Departamento de Transporte de Bengala Ocidental na Cúpula de Negócios Globais de Bengala (BGBS) 2025. O acordo indica o compromisso da Antara Cruises de investir investir INR800 INR800 CRore nos próximos cinco anos. Esse investimento ajudará a expandir os cruzeiros de luxo do Rio, a desenvolver infraestrutura de construção naval e solidificar ainda mais o estado do oeste de Bengala como um destino -chave para o turismo baseado no rio.

Atualmente, a Antara Cruises opera viagens de luxo de Calcutá a destinos, incluindo Dhaka, Guwahati, Patna e Varanasi. O novo investimento permitirá a construção de novos cruzeiros nos estaleiros de Kolkata, usando a experiência na construção naval indiana para modernizar o setor marítimo, preservando as ricas tradições da navegação fluvial.

Espera -se que esse movimento estratégico crie milhares de novos empregos, com uma parte significativa das oportunidades de emprego dedicadas a trabalhadores e trabalhadores qualificados locais. Ao reforçar a infraestrutura de construção naval da região, a Antara Cruises ajudará a estabelecer o oeste de Bengala como um centro de turismo de rios e inovação de transporte.

A associação faz parte de uma iniciativa mais ampla com o governo de Bengala Ocidental, que também assinou acordos com duas outras empresas no BGBS 2025. O governo apoiará o projeto, fornecendo acesso a docas existentes e potencialmente alugando outras para acomodar a frota em crescimento, garantindo Operações perfeitas para cruzeiros fluviais.

Os cruzeiros de Antara permanecem comprometidos com a sustentabilidade. A empresa implementou várias medidas ecológicas, como estações de tratamento de águas residuais, sistemas de purificação de água e protocolos de gerenciamento de resíduos, para reduzir sua pegada ambiental. Através desses esforços, a empresa não apenas oferece experiências de viagem premium, mas também promove o turismo responsável e preserva os ecossistemas do rio da Índia para as gerações futuras.

Raj Singh, fundador e presidente da Antara Cruises, disse: “A bengala ocidental tem algumas das rotas fluviais mais impressionantes, ricas em história, cultura e beleza natural. Essa colaboração com o governo nos permite fornecer experiências excepcionais para gerar emprego, apoiar comunidades locais e promover o turismo sustentável.