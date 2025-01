Anúncio: Estou lançando um novo livro!

Boas notícias! Estou lançando um novo livro! É uma atualização enorme do meu motorista de viagem com as vendas mais altas em Nova York, Como viajar pelo mundo com US $ 50 por dia.

Além desta nova versão chamada Como viajar pelo mundo com US $ 75 por dia.

Por que a nova versão? Bem, por causa da inflação … e pela maneira alterada de viajarmos após Covid.

A última edição do meu livro foi lançada em 2017 e, desde então bastante mudou. Covid mudou a indústria de viagens para sempre. Muitas empresas/hotéis/albergues foram fechados durante a pandemia, enquanto métodos antigos de economizar dinheiro se tornaram desatualizados e novos métodos apareceram.

Destinos em todo o mundo também mudaram. Por exemplo, quando escrevi a última edição do livro, dificilmente não havia viagem de trem ao sudeste da Ásia. Agora, o Laos tem uma linha de trem conectando todas as suas principais cidades, o Camboja revive seu sistema ferroviário e a Tailândia expande a sua.

E, desde 2017, os preços aumentaram muito. Não apenas por causa da inflação natural, mas também por causa da explosão da inflação após o covid. Não é tão barato viajar como em 2017!

Como a viagem mudou muito, eu queria que meu livro refletisse as condições atuais que enfrentamos viajantes quando se trata de planejar uma viagem, economizar dinheiro e navegar em áreas ao redor do mundo. Como ser um viajante de orçamento inteligente é diferente do que foi em 2017 e eu quero armar você com todas as ferramentas necessárias para ser uma.

Na verdade, muitos são diferentes que eu acabei escrevendo mais de 80% deste livro! Na minha opinião, não é uma “atualização” simples – é essencialmente um novo livro! (Portanto, se você o comprou antes, poderá comprar esta nova versão sem se preocupar que seja demais do mesmo material!)

Nesta nova versão, você encontrará:

Uma nova seção para coleta e resgate de pontos e milhas.

Uma seção de recursos totalmente para cima -DATATE, cheia de empresas e acomodações que eu amo.

Mais informações sobre o excesso de tourismo e como ser um viajante responsável.

Módulos de destino completamente revisados ​​e up -date e expandidos que incluem novos preços, maneiras de economizar e dicas sobre onde comer, acomodação, transporte e atividades.

Novas viagens e truques sobre como economizar dinheiro antes de ir.

Novas maneiras de economizar dinheiro para acomodações, incluindo maneiras de estadia gratuita.

Novas maneiras de economizar dinheiro em transporte (com novas informações sobre cartão de informação).

E isso acabou com as atualizações regulares de preços e informações que você esperaria da nova atualização! Este livro realmente coloca tudo o que você precisa saber sobre economizar dinheiro e deixar viagens turísticas em um lugar.

Este livro não é apenas para viajantes de longo prazo. Destina -se a quem quer economizar dinheiro, se afastar dos espancados e viajar de maneira mais inteligente – não importa o tamanho da sua jornada. Porque como você economiza dinheiro em voos ou qual equipamento obter ou como economizar dinheiro em Londres não muda, dependendo da duração da sua viagem!

O livro foi lançado em 25 de março de 2025 e está atualmente disponível para venda nos seguintes pontos:

E, como parte deste anúncio, Eu ofereço ofertas de escrituras de tempo limitado Onde, se você comprar uma cópia do livro, receberá alguns aditivos bônus. Se você comprar o livro antes do final do mês, receberá o seguinte:

Se você comprar uma cópia do livro, receberá minha gratidão eterna e um e -book de sua escolha ao coletar meus guias on -line.

Se você comprar três cópias do livro, receberá todos os 6 guias digitais.

Se você comprar dez cópias do livro, receberá todas as opções acima, além de uma chamada de programação de viagens de 30 minutos comigo e uma cópia assinada de minhas memórias, Dez anos.

Se você quiser comprar mais de dez cópias do livro, entre em contato comigo e prepararemos um pacote personalizado – em qualquer lugar, desde a sua cidade para almoçar até conversar com o seu evento e lhe dar um voo grátis!

Para reivindicar seu bônus, tudo o que você precisa fazer é me enviar uma cópia do seu recibo para matt@nomadicmatt.com e eu o enviarei.

Portanto, se você estiver interessado no livro, por favor, prepare o livro e não espere até o dia da publicação! As pré -encomendas determinam a impressão do livro e quantas cópias receberão as livrarias. Quanto mais fortes as ordens de pré -venda, maior a probabilidade de elas terem o livro, por isso, peça o livro com antecedência! Isso significaria muito!

O livro está disponível nos EUA e no Canadá ou como uma cópia digital em todo o mundo. (Ou você pode pedir na Amazon USA e enviá -lo aonde quer que esteja no mundo.) Os links seguem para encomendar o livro novamente:

Se você tiver alguma dúvida, envie -me e -mail!

– Matthew