Apeejay Surrendra Park Hotels achieves record Q3 revenue, reports 58pc surge in profit before tax

APEEJAY Surrendra Park Hotels (ASPHL), um jogador destacado no setor de hospitalidade da Índia, anunciou resultados financeiros sólidos para o trimestre que terminou em 31 de dezembro de 2024. A empresa alcançou sua maior renda de operações no terceiro trimestre, que foi mantida em INR 177 Crore, refletindo 11 % no ano de ano -ano. O EBITDA também aumentou 11 % no ano, subindo para INR 63 milhões de rúpias. A ASPHL alcançou uma forte taxa de ocupação de 91 % durante o trimestre, se posicionando como líder do setor.

O crescimento da empresa é atribuído à sua pegada em expansão, particularmente nas regiões de nível 2 e nível 3 em 2024, a ASPHL abriu duas novas propriedades do patrimônio: “The Palace Chettinad” e “Ran Baas Palace” em Patiala, que desempenharam um papel fundamental no Remodeling da hospitalidade de luxo e patrimônio na Índia. Com um portfólio de 36 e -toadas em 26 cidades, a ASPHL continua a manter sua posição de liderança no setor.

O compromisso da ASPHL com a expansão é evidente em seus planos de crescimento estratégico, que incluem duplicar sua contagem de 5.048 chave nos próximos cinco anos. Isso inclui a adição de 830 chaves sob desenvolvimento da propriedade. Além disso, Flurys, a icônica marca de padaria da empresa, atingiu um marco ao abrir sua loja número 100 e está pronto para acelerar sua expansão nacional.

Ao comentar sobre o desempenho da empresa, Vijay Dewan, diretor administrativo da ASPHL, declarou: “Nosso forte desempenho do terceiro trimestre, marcado pela principal ocupação do setor, reflete o sucesso de nossa estratégia de expansão. O recente lançamento de nossas propriedades de luxo e o marco alcançado por Flurys sublinham nosso compromisso com o crescimento. Esperamos que esse impulso continue nos próximos quartos.