Apollo Hospitals calls for liberal visa policy to boost medical tourism

Há uma necessidade de uma política de visto liberal para pacientes no exterior que vêm a hospitais na Índia para incentivar o setor de turismo médico, disse o diretor -gerente conjunto do Hospital Enterprise Sangita Reddy. A especialidade de cuidados médicos pretende trabalhar em estreita colaboração com a iniciativa ‘Heal in India’ do governo para incentivar a entrada de pacientes no país, disse ele.

“Então, nossa idéia é trabalhar com o governo da Índia e realmente evoluir esse plano chamado Heal na Índia. Precisamos de vistos e melhoramos”, disse Reddy a repórteres aqui.

Alguns dos países vizinhos como Tailândia, Türkiye, Filipinas e Cingapura, que obtêm um grande número de pacientes, têm vistos na chegada e têm uma instalação de visto para muitos países, acrescentou.

“Estamos pedindo ao governo que melhore a facilidade em que os pacientes entram, aceleram e façam os vistos de turismo médico mais rápidos, para promover o conceito, porque a Índia tem atendimento médico de alta qualidade a um décimo dos preços mundiais”, disse Reddy. .

Facilitando ainda mais, o vice -presidente executivo da Companhia dos Hospitais de Apollo, Preetha Reddy, disse que o governo agora está analisando muito seriamente o turismo médico.

“Precisamos melhorar o processo de visto. Precisamos melhorar a experiência de desembarque. Agora temos aeroportos fabulosos em muitas cidades, o que é feito”, disse ele.

Quando perguntado sobre planos de crescimento futuros, ele disse que o médico está colaborando com várias entidades em vários campos.

“Então, no espaço digital, sim, no espaço de aprendizado, sim, e definitivamente no espaço do hospital, você sabe, você verá mais colaborações e muitas colaborações científicas”, disse Reddy.

A empresa está trabalhando com o IIT e outras instituições para incubar inovações, disse ele.

“Então, acho que a colaboração agora é o único caminho a seguir para os fornecedores de assistência médica, e estamos fazendo isso em vários formatos”, disse ele.

Reddy apontou que os hospitais da Apollo já anunciaram cerca de 3.000 camas em sua rede hospitalar nos próximos cinco anos. A assistência médica anunciou planos de investir perto de 6.000 milhões de rúpias para expansão.