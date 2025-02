Arrangements put in place at 8 stations for Prayagraj Mahakumbh: Railway minister Vaishnaw

Antes de Maghi Purnima Snan em 12 de fevereiro, o ministro da União de Ashwini Vaishnaw disse que as ferrovias estão encarregadas de todos os acordos em oito estações ferroviárias de Prayagraj Mahakumbh. Ele inspecionou os arranjos na estação de trem de Prayagraj na segunda -feira.

Vaishnaw disse: “As ferrovias cuidaram de todos os arranjos em 8 estações ferroviárias para Prayagraj Mahakumbh. Juntamente com a administração do estado, tudo está sendo feito de uma maneira muito coordenada. Ontem, 330 trens deixaram a travessia de Prayagraj e até hoje eles estão executando uma maneira ordenada.

O Departamento de Informações e Publicidade do Conselho Ferroviário, Dilip Kumar, disse: “Emprestamos mais de 13.000 pessoas ferroviárias nas várias estações ferroviárias do Sangam Kshetra. Os trens especiais também estão sendo executados de acordo com o requisito. Ontem, 12 e 12 e Mídia lakh Os devotos restantes em 330 trens. O presidente Droupadi Murmu, na segunda -feira, um salão sagrado foi dado em Triveni Sangam no Prayagraj de Uttar Pradesh durante o Mahakumbh 2025 em andamento.

Depois de fazer o mergulho sagrado, o presidente Murmu ofereceu orações em Triveni Sangam, que é uma confluência do Ganges, Yamuna e Saraswati.

O presidente foi recebido pelo governador de Uttar Pradesh, Anandiben Patel e pelo primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, após sua chegada a Prayagraj hoje.

“O governador de Uttar Pradesh SMT Anandiben Patel e o primeiro -ministro Yogi Adityanath receberam o presidente Droupadi Murmu na chegada a Prayagraj”, disse Rashtrapati Bhavan, levando X.

Após sua chegada, o presidente Murmu alimentou aves migratórias em Triveni Sangam.

Em particular, cerca de 8.429 milhões de devotos receberam um salão sagrado em Maha Kumbh 2025 no domingo, disse o governo de Uttar Pradesh. Mais de 420 milhões de devotos tomaram uma saudação sagrada em Maha Kumbh 2025 até agora.

Maha Kumbh 2025, que começou a Paush P Out (13 de janeiro de 2025), é a maior reunião espiritual e cultural do mundo, atraindo devotos em todo o mundo. O grande evento continuará a Mahashivratri em 26 de fevereiro. O evento já atraiu milhões de devotos de todo o país e de todo o mundo e deve estabelecer novos registros para assistência e participação.