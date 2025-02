Arunachal's Tawang district faces power, communication disruptions amidst heavy snowfall

O distrito de Tawang, em Arunachal, Pradesh, está sofrendo forte queda de neve desde terça -feira à noite, jogando a vida fora da equipe no distrito de fronteira. Todo o distrito foi coberto por um espesso cobertor de neve, disseram autoridades distritais.

Embora as quedas de neve não sejam incomuns na região, a natureza prolongada e pesada desse feitiço levou a interrupções em serviços essenciais, incluindo eletricidade, abastecimento de água e comunicação.

As árvores arrancadas e o acúmulo de neve espessa nas linhas de poder e comunicação causaram interrupções no serviço em algumas áreas. Embora a maioria das lojas permaneça aberta, a pegada é baixa, pois os moradores saem apenas para comprar necessidades diárias.

A assistência nas instituições educacionais foi significativamente reduzida, pois os veículos não estão colocando. Vários departamentos, incluindo energia, engenharia de saúde pública, organização de estrada de fronteira, PWD e o Departamento de Obras Rurais, estão trabalhando incansavelmente para restaurar e manter serviços essenciais, acrescentaram as autoridades.

A polícia e o exército ajudam ativamente turistas e viajantes presos nas áreas de Sela e Jaswant Garh.

De acordo com as últimas previsões meteorológicas, a queda de neve provavelmente persistirá nos próximos dias. “Se a situação continuar, podem ocorrer mais interrupções na vida normal. No entanto, a partir de agora, nenhum dano significativo ou relatórios de acidentes foram recebidos devido à queda de neve”, disseram autoridades.

A administração do distrito aconselhou os cidadãos do distrito de fronteira a tomar as precauções necessárias, evitar viagens desnecessárias e permanecerem atualizadas com avisos oficiais.