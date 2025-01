ASI earns INR 1.48cr from tourists’ visit to Sun Temple in Dec

O Templo do Sol em Konark, Património Mundial da UNESCO, testemunhou um aumento sem precedentes no movimento turístico em dezembro de 2024, quebrando todos os recordes anteriores.

De acordo com a Pesquisa Arqueológica da Índia (ASI), o templo arrecadou cerca de Rs 1,48 milhão com a venda de ingressos off-line durante o mês. A partir daí, a ASI arrecadou INR 1,45 crore de turistas indianos e mais de INR 2,58 lakh de visitantes estrangeiros.

Fontes revelaram que as vendas de bilhetes online contribuíram quase com o mesmo valor, destacando a crescente popularidade da maravilha arquitetónica do século XIII entre os turistas nacionais e internacionais. Durante dezembro do ano passado, a ASI arrecadou Rs 1,42 milhão com a venda de ingressos, disseram fontes.

Os funcionários da ASI atribuíram o aumento no número de passos a uma série de factores, incluindo o apelo contínuo do templo como um dos locais de património mais emblemáticos da Índia, o interesse crescente entre as pessoas em viagens e o clima agradável. “Sem dúvida, o turismo patrimonial está em ascensão em Odisha, e o Templo do Sol continua a ser uma grande atração. Daí o aumento no número de passos”, informou DB Garnayak, superintendente da ASI, círculo de Puri.

A taxa de entrada no mundialmente famoso Templo do Sol Konark é de INR 40 por pessoa para pagamento em dinheiro e INR 35 para quem paga com cartão. Para turistas estrangeiros, a taxa de entrada é de INR 600 por pessoa se pagar em dinheiro e INR 550 por pessoa se pagar com cartão.