At aviation meeting, ESG takes backseat to jet shortages

Uma grande reunião anual sobre financiamento de companhias aéreas evitou em grande parte o tema da sustentabilidade esta semana, um raro desvio das habituais mensagens duras da indústria sobre as reduções de emissões que deixaram alguns delegados preocupados com o impacto da “fadiga ESG”.

Em contraste com a atenção dedicada às questões climáticas em eventos anteriores, a conferência económica das companhias aéreas deste ano foi ofuscada pela luta que as companhias aéreas enfrentam apenas para manter os seus aviões a voar, ao mesmo tempo que enfrentam escassez de peças sobressalentes.

“O consenso geral é que a questão da sustentabilidade está se afastando do centro”, disse à Reuters Simon Newitt, presidente da sueca Heart Aerospace, que está desenvolvendo um avião elétrico de 30 lugares, à margem da reunião de Dublin.

“Obviamente há questões de curtíssimo prazo que ocupam as mentes dos diferentes atores, mas isso não significa que a sustentabilidade tenha de alguma forma desaparecido”.

Os gargalos e a escassez de peças sobressalentes forçaram as companhias aéreas a manter os aviões mais antigos voando por mais tempo, mesmo com a entrada em vigor das metas de combustível de aviação sustentável (SAF) na União Europeia. Os líderes da indústria dizem que há menos optimismo quanto ao alcance do objectivo global da indústria de zero emissões líquidas de carbono até 2050. A aviação é responsável por 2-3 por cento das emissões de carbono.

“Os vidros cor-de-rosa caíram”, disse Deion McCarthy, executivo da Dubai Aerospace Enterprise, na conferência.

A visão cada vez mais pacífica surge semanas depois do grupo de companhias aéreas IATA ter alertado que não estava a ser feito progresso suficiente para aumentar os fornecimentos de SAF, uma vez que outras questões têm prioridade. No entanto, o órgão da indústria insiste que as metas estão intactas.

“No longo prazo, será uma parte importante para chegar a zero emissões líquidas… mas 2024 foi um ano difícil”, disse Gordon Grant, chefe de relações com investidores do locador Aviation Capital Group.

Vários delegados alertaram que isto não impediria a onda de pressão regulatória na União Europeia, onde se espera que o custo do carbono se torne uma parte crescente dos custos das companhias aéreas. A conferência começou com um alerta severo de um dos principais analistas do setor.

“A sustentabilidade é um grande tema neste ciclo”, disse Rob Morris, chefe global de consultoria da Cirium Ascend, com sede no Reino Unido.

“Isso se tornará um problema ainda maior, porque se não demonstrarmos um progresso significativo em direção às emissões líquidas zero, os reguladores olharão para a nossa falta de progresso e farão algo a respeito.”

A indústria da aviação tem feito campanha durante anos para demonstrar as suas credenciais ambientais com um plano para reduzir as emissões e uma série de anúncios de cooperação amplamente elogiados entre companhias aéreas e produtores de SAF ou start-ups tecnológicas, mas está a enfrentar uma reação negativa devido às acusações de lavagem verde em alguns países europeus. . .

Os locadores, que comercializam aviões em todo o mundo, pintam um contraste entre o sentimento anti-voo em algumas partes do norte da Europa e o apetite por viagens em mercados em rápido crescimento como a Índia. Estão a aumentar as fissuras na resposta global às alterações climáticas e os investidores dizem que o regresso de Donald Trump como presidente dos EUA poderá anunciar ainda mais divergências regionais sobre a transição verde.

Trump prometeu revogar as medidas verdes de Joe Biden chamadas Lei de Redução da Inflação, que incluem créditos fiscais para produtores nascentes de SAF. Os conselheiros de Trump argumentam que o pacote global contribuiria para, em vez de controlar, a inflação e aumentar os défices públicos.

Grupos ambientalistas dizem que mesmo que as metas de produção de SAF sejam cumpridas, as emissões continuarão a aumentar à medida que mais aviões forem vendidos nas próximas décadas.

Thomas Fowler, chefe de sustentabilidade da Ryanair europeia, defendeu o histórico da indústria. Pequenos passos, como cumprir o mandato da UE de ter 2% de SAF nas misturas de combustível de aviação este ano, são alcançáveis ​​e estabelecem um bom precedente, disse ele.

Heart’s Newitt pediu à indústria que não se distraia.

“O comentário que ouvimos com frequência é: ‘Você não entende? Temos um negócio para administrar'”, disse ele. “Todos administramos empresas, mas temos sérios desafios pela frente e percebemos que os objetivos são provavelmente inatingíveis e que temos que fazer algo a respeito.”