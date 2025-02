Athens International Airport reports 15.7pc rise in profit on record passenger numbers

Aeroporto Internacional de Atenas – Istock “/>

O Aeroporto Internacional de Atenas (AIA) relatou um aumento de 15,7 % em seu ganho central total do ano inteiro na segunda -feira, aumentado por níveis recordes de tráfego que atingiram 31,9 milhões de passageiros. O tráfego aumentou 13,1 % em relação aos níveis de 2023, com um crescimento de dois dígitos na maioria dos meses, excedendo em muito as médias históricas de longo prazo, disse a AIA.

“De acordo com o forte desempenho do trânsito, decidimos acelerar a expansão de nossas instalações”, disse o presidente executivo Yiannis Paraschis em comunicado, acrescentando que o aeroporto pretende oferecer a capacidade de atender 40 milhões de passageiros por ano em 2032.

A Grécia estabeleceu um novo recorde ao coletar 21,7 bilhões de euros em receitas de turismo no ano passado, quebrando o recorde anterior de 20,6 bilhões de euros em 2023, de acordo com dados do Banco Central do país, o Banco da Grécia.

O turismo é um mecanismo econômico essencial para a Grécia, pois representa mais de um quarto de sua produção econômica. Até 2025, o aeroporto vê o crescimento do tráfego de passageiros no meio -dígitos e um único crescimento de dígitos de longo prazo.

Os ganhos ajustados do aeroporto mais movimentado da Grécia antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) atingiram 424,8 milhões de euros (US $ 445,28 milhões) durante os doze meses que terminaram em 31 de dezembro, em comparação com 367,2 milhões em 2023.

Ele também disse que proporá a distribuição de 100 % do ganho líquido do ano fiscal de 2024, correspondendo a um dividendo bruto de cerca de 0,78 euros por ação.