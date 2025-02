Atlys expands operations to the UK with acquisition of Artionis visa experts

A ATLYS, uma plataforma de visto digital líder, expandiu -se para o mercado do Reino Unido após uma rodada de financiamento bem -sucedida de US $ 20 milhões. A expansão é marcada pela aquisição de dinheiro da Artionis, uma empresa de serviços de vistos com sede no Reino Unido. A aquisição leva 40 especialistas a Atlys, operando entre escritórios em Londres, Manchester e Edimburg. A empresa planeja dobrar sua força de trabalho no Reino Unido no final de 2025, atendendo à crescente demanda por soluções de visto simplificadas em um país onde 36 % da população possui passaportes que não são do Reino Unido ou preferem uma abordagem de visto de si mesmo -serviço.

“Expandir para o Reino Unido representa mais do que apenas um crescimento do mercado: trata -se de criar um ecossistema de viagens mais eqüitativo”, disse Mohak Nahta, fundador e CEO da Atlys. “Nossa plataforma foi projetada para tornar as viagens internacionais acessíveis a todos, independentemente de sua força de passaporte, e a posição estratégica do Reino Unido nos ajudará a aumentar esse impacto na Europa”.

A Artionis é reconhecida por seus direitos exclusivos de processar vistos do Reino Unido para a Rússia, uma área que requer precisão e experiência especializadas. Com essa aquisição, a ATLYS pode otimizar o processo de visto, reduzindo a papelada redundante, fornecendo aos candidatos prazos de aprovação precisos e reduzindo o tempo típico de aplicação para menos de cinco minutos. A ATLYS também planeja digitalizar os processos tradicionais da Artionis, oferecendo uma experiência mais rápida e rápida e eliminando acessórios não essenciais para economizar tempo e dinheiro para os viajantes.

A ATLYS, que já processou mais de dois milhões de vistos desde o seu lançamento em 2021, continua a se expandir em todo o mundo, com lançamentos anteriores no EAU para servir a crescente população expatriada. O mercado global de viagens, projetado para superar os US $ 9 bilhões até 2023, apresenta oportunidades significativas para a ATLYS simplificar viagens internacionais.

Olhando para o futuro, a ATLYS pretende evoluir para uma plataforma exclusiva para soluções de viagens globais, incluindo ESIMS, Forex e Travel Insurance. A empresa também planeja oferecer experiências de viagem curadas, reforçando ainda mais seu compromisso de capacitar os viajantes em todo o mundo, independentemente de sua força de passaporte.