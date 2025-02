Australia backs Virgin-Qatar Airways tie-up citing improved air services

O vigilante da competição australiana apoiou uma aliança planejada entre a Virgin Australia e a Qatar Airways na terça -feira, dizendo que forneceria serviços de viajantes aéreos e produtos aprimorados. O projeto de determinação da Comissão de Competição e Consumidor da Austrália (ACCC) ocorre depois de conceder sua aprovação provisória à Virgin Australia em novembro para comercializar e vender 28 vôos de retorno agendados entre Doha e Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney.

Os vôos usariam aviões e tripulantes da Qatar Airways em um acordo conhecido como “arrendamento molhado” e começaram até junho.

“Consideramos que o comportamento cooperativo proposto provavelmente resultaria em vários benefícios públicos, incluindo o fornecimento de produtos e serviços aprimorados para viajantes aéreos que incluiriam uma maior escolha de voos internacionais, com benefícios adicionais do programa de conectividade, conveniência e lealdade”, disse o programa Comissário da ACCC, Anna Brawey, uma declaração.

A Virgin Australia é o maior rival nacional da Qantas Airways, que tem uma associação com a Emirates, com sede em Dubai, e tem um acordo com a Finnair em operar voos entre Sydney, Bangkok e Cingapura.

A Qatar Airways ainda aguarda a aprovação do governo para comprar uma participação de 25 % na Virgin Australia da empresa de capital privado dos EUA. A ACCC está agora procurando comentários sobre seu rascunho de determinação antes de tomar uma decisão final para março ou abril, disse o regulador.

“O ACCC parece contido com a Aliança Virgin-Qatar e o aumento nas opções de ingressos resultantes provavelmente também é um desenvolvimento bem-vindo para os consumidores australianos”, escreveu Tim Waterer, comércio de analistas de mercado da KCM em uma resposta enviada por e-mail.

“Se a aliança é recebida tão calorosamente pelos concorrentes da aviação (… como a Qantas) é outra questão”.

A Qantas anteriormente pressionou o governo contra a Qatar Airways, em última análise, um sem sucesso para transportar serviços adicionais para a Austrália. As ações da Qantas estavam citando 0,4 % mais baixas.

A Virgin Australia recebeu a decisão da ACCC, observando que os vôos estavam atualmente à venda. “O anúncio de hoje confirma seu apoio a esses serviços”, disse a transportadora.

A Qatar Airways e a Qantas não responderam imediatamente às solicitações de comentários.