Automated weather observing system inaugurated at Kolkata airport

Um sistema automatizado de observação climática (AWOS) que ajudará as autoridades a verificar vários parâmetros relacionados ao clima no aeroporto de Kolkata de uma maneira melhor foi inaugurado na quarta -feira, disse uma autoridade. Será útil para o operador do aeroporto, AAI em Kolkata, avaliar a situação climática e abordar as operações de aeronaves.

O sistema foi instalado e composto pelo Meteorological Watch Office (MWO) e do Departamento de Meteorologia da Índia.

Os sensores AWOS coletarão todos os parâmetros MET, como temperatura, velocidade e cisalhamento do vento, umidade relativa, faixa de visibilidade da nuvem e altura das seis estações de observação instaladas em seis parques Met ao longo da pista no aeroporto International Netaji Subhas Chandra Bose, disse o funcionário.

Isso alimentará dados em tempo real ao sistema que processará os dados centralmente, para que estejam disponíveis em um formato composto.

“Anteriormente, havia sensores diferentes para diferentes parâmetros, como temperatura, pressão, faixa visual da faixa (RVR) e outros. Agora todas as leituras de parâmetros serão vistas juntas no monitor. Os produtos também podem ser personalizados”, MWO no aeroporto de Kolkata , Dr. Ganesh Kumar Das, disse ele.

Os serviços serão mais suaves com o novo sistema, enquanto os sistemas antigos estarão esperando. O novo sistema agora está instalado nos aeroportos de Kolkata, Guwahati, Lucknow, Patna, Benras e Jaipur. Todos os aeroportos principais terão o sistema gradualmente, disse ele.

A instalação no aeroporto de Kolkata foi inaugurada pelo diretor executivo regional da AAI (leste) Nivedita Dubey, juntamente com o diretor do Aeroporto NSCBI, Dr. Pravat Ranjan Beuria, segundo um comunicado.

O chefe do Centro Meteorológico Regional de Kolkata, Dr. Somenath Dutta, chefe da Divisão Meteorológica da Aviação Central (CAMD), Nova Délhi, Gajendra Kumar e os escritórios seniores de Aai Kolkata também estavam presentes na ocasião.