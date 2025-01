Away with Zan Rowe: ‘I cried every day in Greece, it was that beautiful’

zan Rowe construiu uma carreira falando sobre música. Ele é uma voz regular na estação de rádio musical Double J e também apresenta o Take 5 da ABC, onde pergunta aos maiores nomes do mundo sobre as músicas que os moldaram.

O apresentador de rádio e televisão se descreve como um nerd da música. Mas a sua outra grande paixão é a comida; Na verdade, é nisso que se baseia toda viagem ao exterior. Aqui fala-nos do modesto estabelecimento italiano onde fez a sua melhor refeição, bem como da famosa região gastronómica que pretende visitar mas ainda não chegou.

Quem é um excelente companheiro de viagem?

Alguém que não se preocupa com as pequenas coisas e pode embarcar em qualquer aventura que surgir no seu caminho. Um espírito curioso que abraça os momentos em que se encontra (e a comida que tem pela frente). Um parceiro cujos hábitos correspondem ou complementam os seus.

Ser madrugador com alguém que dorme até meio-dia pode tornar a exploração conjunta um desafio. Mas veja também: continue em qualquer aventura que surgir no seu caminho!

A primeira lembrança das férias da minha infância é…

Acampe em Balnarring, no extremo sudeste da Península Mornington. Lembro-me da tenda de lona da nossa família, dos dias e noites quentes, mas, acima de tudo, provavelmente está gravado na minha memória porque tropecei numa estaca da tenda e cortei a perna enquanto brincava de tiggy. [tag] com meus irmãos. Ainda tenho a cicatriz.

Descreva sua refeição de viagem mais memorável: boa, ruim ou completamente diferente.

“Foi o melhor prato de massa que já comi”

Isso é difícil, porque a comida é a base de todas as minhas viagens. Certa vez, comi uma massa simples de frutos do mar em Trastevere, Roma, em um lugarzinho chamado Le Mani in Pasta. Um pequeno espaço onde o vinho da casa é servido em copos e a decoração não tem nada de especial. Foi o melhor prato de massa que já comi. A Itália me mostrou que tudo se resume a ingredientes bons e simples. E uma regra de três. Tem uma foto minha depois de comer e digamos que cuido de outra coisa. Querido.

Rowe depois de comer macarrão com frutos do mar no Le Mani in Pasta

Qual o lugar mais relaxante que você visitou?

Milos, Grécia. Eu estava viajando sozinho e passei quatro dias na praia pela ilha. A água é tão azul e fofa, cercada por formações rochosas que parecia que estávamos em outro planeta. Pequenas cidades pontilham a ilha, mas na maior parte do tempo eu estava sozinho, era muito tranquilo. Eu flutuei em água salgada todos os dias. Eu chorei todos os dias também, foi lindo demais.

E o mais estressante?

Sa Pa, Vietnã. Principalmente porque tive que abandonar uma caminhada de vários dias devido ao mau tempo, e descer as montanhas Hoàng Liên Son em uma estrada de pista única, sem barreiras e com lama macia de um metro de espessura, foi uma experiência de quase morte que durou um hora. Você nunca vai esquecer isso.

Qual é o seu ritual de Natal?

Pule na água. Nada te conecta a um lugar, te pune e te reinicia como um bom companheiro.

Qual é a sua estratégia para Suporta voos de longo curso?

Água, não álcool, comida fresca se puder, mas não coma demais e tente dormir mesmo que não esteja cansado.

Qual é o seu maior arrependimento em viajar?

Não visitei Oaxaca, coração da cozinha tradicional mexicana, quando passei três meses no México. Ah, bem, acho que terei que voltar.