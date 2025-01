AYANA Bali unveils renovated villas and resort rooms

AYANA Bali, um icônico destino de resort integrado localizado na deslumbrante Baía de Jimbaran, está atualmente passando por uma extensa reforma para elevar a experiência de luxo para seus hóspedes, mantendo ao mesmo tempo um forte compromisso com a sustentabilidade e o patrimônio cultural da região.

A renovação abrange tanto o AYANA Villas como o AYANA Resort, com foco na reinvenção dos interiores das vilas e quartos do resort para refletir um equilíbrio perfeito entre o design moderno e a tradição balinesa.

As villas, incluindo a Villa One Bedroom Oceanfront Cliff, a One Bedroom Ocean View Cliff Villa e a One Bedroom Ocean View Villa, apresentarão designs atualizados utilizando materiais de origem local, inspirando-se na beleza natural que rodeia a propriedade. O projeto, liderado pelo SPIN Design Studio, com sede em Tóquio, visa trazer um toque contemporâneo à estética clássica balinesa.

As principais atualizações incluem o redesenho das Cliff Villas, onde portas de correr substituirão as janelas tradicionais, melhorando o fluxo de ar e reduzindo a necessidade de refrigeração artificial, refletindo ainda mais os objetivos de sustentabilidade da AYANA. A utilização de pedra reaproveitada e esculturas em madeira nos novos interiores garante que a propriedade permaneça ligada às suas raízes culturais, ao mesmo tempo que oferece aos hóspedes um ambiente moderno e confortável.

O AYANA Resort também está passando por reformas, que estão programadas para serem concluídas em duas fases. O edifício Oeste está programado para ser concluído em dezembro de 2024, e as reformas do edifício Leste estão previstas para serem concluídas em março de 2025.

Giordano Faggioli, gerente geral da AYANA Bali, disse: “AYANA Villas e AYANA Resort estão entrando em um novo capítulo emocionante, onde o charme balinês atemporal encontra a inovação contemporânea. Ao reinventar os nossos espaços, estamos a criar uma viagem requintada para os nossos hóspedes, que harmoniza luxo, sustentabilidade e o nosso deslumbrante ambiente natural.”