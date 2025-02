Bangladesh mission in Agartala resumes visa, consular services after 2 months

Agartala, 5 de fevereiro (IANs) O Escritório da Comissão de Alta Assistente de Bangladesh (AHC) aqui todos os serviços de visto retomaram na quarta -feira e consulares para os índios após dois meses, disseram as autoridades . “/>

Após a violação da segurança no escritório de Bangladesh AHC em Agtala, a missão diplomática do país vizinho em 3 de dezembro do ano passado suspendeu todos os serviços de visto e consular pelo período indefinido.

O chefe interino da AHC e o primeiro secretário Mohammad Al Amin em um aviso disseram que todos os serviços de visto e consular na Comissão de Alta Assistente de Bangladesh em Agartala retomariam na quarta -feira (5 de fevereiro).

“Isso é para a intimidação de todos os mecanismos de busca de visto e serviço consular”, afirmou o aviso.

Amin, em um aviso, em 3 de dezembro do ano passado, disse que, considerando a situação de segurança, todos os serviços de visto e consular no Bangladesh AHC, Grabtable, permaneceram suspensos até o novo aviso.

Embora o Alto Comissariado de Bangladesh, em Kolkata e AHC, em Guwahati, não suspenda os serviços de visto e visto para os índios, a suspensão desses serviços no AHC, agarra, reduziu drasticamente a visita dos índios a Bangladesh pela fronteira de Tripura.

Além do posto de verificação integrado de Agartala-Akhaura, existem outras quatro barracas de controle operacional ao longo da fronteira entre a Índia-Bangladesh com Tripturha, através das quais os índios e cidadãos de Bangladesh adotaram movimentos transfronteiriços através de passaportes e vistos válidos.

Depois que os distúrbios em Bangladesh começaram em julho, especialmente após a queda do ex -primeiro -ministro, Sheikh, liderado pelo governo da Awami League, em 5 de agosto, as visitas indianas no país vizinho também foram drasticamente reduzidas.

De acordo com os policiais de Tripura, durante o protesto, uma delegação de ‘Hindu Sangharsh Samiti’ se reuniu com funcionários da AHC em 2 de dezembro do ano passado e apresentou -lhes um memorando, pedindo ao governo do cuidador do Bangladesh que pare as atrocidades na comunidade hindu e proteger suas vidas e propriedades.

Durante esse período, alguns ativistas entraram fortemente no complexo AHC e, de acordo com os relatórios, “profanaram” a bandeira nacional de Bangladesh e a polícia expulsou os manifestantes imediatamente.

Posteriormente, a polícia prendeu sete pessoas em relação à violação da segurança no escritório de Bangladesh AHC.

Após o incidente de 2 de dezembro de 2024, uma força massiva adicional da força policial da Reserva Central (CRPF), a Triptura do Estado (TSR) e a polícia de Tripper no escritório da AHC de Bangladesh e Bangladesh e seus arredores.

Os altos funcionários da polícia de Tripura estão supervisionando de perto a segurança do escritório de Bangladesh AHC.

Enquanto isso, o superintendente da polícia do distrito de West Tripura, Kiran Kumar K. Durante os protestos de 2 de dezembro (2024) contra as atrocidades nos hindus no país vizinho.