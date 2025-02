Bengal's Sivok and Sikkim's Rangpo to be linked by railway line by 2027: NFR

Gangtok/Guwahati, 18 de fevereiro (IANS) O projeto ferroviário que conecta o oeste de Bengala Sivok e o Sikkim Rangpo estão concluídos em dezembro de 2027, informou um alto funcionário da Fronteira Ferroviária do Nordeste (NFR) na terça -feira.

. “/>

O projeto ferroviário vital que conecta o Sivok de Bengala Ocidental e Sikkim Rangpo deve ser concluído em dezembro de 2027, disse uma autoridade sênior de Firrocaril da Fronteira do Nordeste (NFR) na terça -feira.

O diretor de relações públicas da NFR (CPRO) Kapinjal Kishore Sharma disse que o projeto Sivok-Rangpo de 44,96 km de comprimento, quando foi concluído, facilitaria a conexão da capital de Sikkim Gangtok com o resto do país através do oeste de Bengala.

Rangpo, em Pakyong, de Sikkimg, fica a uma distância de 37 km de Gangtok, o CPro para o IANS disse, e acrescentou que a nova linha ferroviária também aumentaria a indústria do turismo do estado do Himalaia.

Sharma disse que o novo projeto de link do Sivok-Rail de 44,96 km de comprimento tem 14 túneis, 13 pontes principais, nove pontes menores e cinco estações. O comprimento do túnel mais longo (T-10) é de 5,3 km e o comprimento da ponte mais longa (BR-17) é de 425 metros.

Até 38,65 km de todo o alinhamento do projeto passa por túneis.

De acordo com o CPRO, a NFR, em colaboração com a ICON International Ltd, alcançou um marco significativo no projeto ferroviário de Sivok-Rangpo em andamento. Esta iniciativa histórica de infraestrutura está preparada para melhorar a conectividade entre Bengala Ocidental e Sikkim, promovendo o crescimento econômico e a integração regional, disse o CPRO.

Ele disse que, recentemente, o projeto alcançou uma façanha notável com o lançamento bem -sucedido de duas vigas da web abertas de 69 metros de comprimento para a ponte número 6. Esses feixes, com um total de 810 toneladas (excluindo o peso do nariz de lançamento), lançado a uma altura de 40 metros usando o método avançado de nariz de lançamento. Este método garante a precisão e a eficiência na construção de estruturas desafiadoras de pontes através do campo difícil.

A partir de hoje, 7 das 13 pontes planejadas para o projeto foram concluídas, com o trabalho contínuo progredindo constantemente nas pontes restantes.

Os esforços da ICON, sob o guia da NFR, sublinham um compromisso firme de concluir este projeto com eficiência e excelência. O funcionário da NFR disse que o projeto ferroviário do Sivok-Rangpo está pronto para revolucionar a conectividade ferroviária a Sikkim, reduzindo significativamente o tempo de viagem, aumentando o turismo e facilitar o comércio e o comércio. Esse desenvolvimento estratégico de infraestrutura desempenhará um papel crucial na melhoria das condições socioeconômicas, proporcionando maior acessibilidade e fortalecendo a integração nacional.

A NFR, que opera em todos os estados do nordeste, bem como sete distritos do oeste de Bengala e cinco distritos do norte de Bihar, permanece dedicado à conclusão oportuna deste projeto transformador, garantindo que os benefícios de uma infraestrutura ferroviária melhorada cheguem ao povo Bengala ocidental. E Sikkim como antes, Sharma apontou.