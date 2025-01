Bengaluru Airport recognised as India's first airport to achieve ACI accessibility accreditation

O Aeroporto Internacional de Kempegowda, em Bengaluru, tornou-se o primeiro aeroporto na Índia a receber acreditação de nível 1 no âmbito do Programa de Credenciamento de Melhoria de Acessibilidade (AEA) do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI), disseram autoridades na quarta-feira. Este reconhecimento destaca os esforços proativos do Aeroporto de Bengaluru para criar um ambiente aeroportuário inclusivo e acessível, garantindo que os passageiros com mobilidade reduzida e deficiência desfrutem de uma viagem acolhedora e contínua, afirmaram.

O Programa AEA foi concebido para melhorar a acessibilidade e a inclusão nos aeroportos, atendendo às necessidades das pessoas com deficiência e dos viajantes mais velhos, disseram as autoridades.

“No Aeroporto BLR, a acessibilidade está integrada nas suas operações principais. Um comitê dedicado supervisiona iniciativas para melhorar instalações, serviços e opções de transporte adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida (PRM) e pessoas com deficiência (PcD).

“As medidas proativas incluem a formação contínua do pessoal para garantir um apoio empático e personalizado aos passageiros, bem como melhorias nas infraestruturas que tornam as viagens aéreas livres de stress e agradáveis ​​para todos”, afirmou o Aeroporto Internacional de Bangalore Limited (BIAL), que opera o aeroporto de Bengaluru. uma declaração.

Satyaki Raghunath, Chief Operating Officer da BIAL, afirmou: “Receber a Certificação de Melhoria de Acessibilidade da ACI é um reflexo do nosso compromisso contínuo em tornar as viagens aéreas inclusivas e contínuas para todos. Introduzimos várias iniciativas nos últimos anos para melhorar a nossa acessibilidade, focando nos Princípios de Design Universal em nossos terminais, capacitação de nossa equipe e colaboração contínua com as partes interessadas.”

Segundo os responsáveis, esta acreditação histórica é ainda exemplificada através de iniciativas como o programa “B-Incluído”, a Política de Dispositivos Assistivos, que visa criar e sustentar uma organização diversificada, equitativa e inclusiva.

O Aeroporto de Bengaluru também introduziu o amplamente reconhecido programa Girasol Lanyard em 2022, que apoia pessoas com deficiências ocultas.