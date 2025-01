Benin's mecca of spirits and gods draws tourists and followers with famed Voodoo festival

Enquanto as crianças dançam com grande velocidade e energia em vestes coloridas, guiadas pelos tambores e cantos dos grupos de dança, os deuses e espíritos que se manifestam por toda a arena são chamados pelos velhos e pelos jovens a pedir paz e prosperidade. E à margem, os cliques das câmeras estrangeiras e locais acompanham a festa.

Bem-vindo à antiga cidade de Ouidah, no sul do Benin, uma meca de deuses e espíritos onde a celebração do festival anual de vodu traz uma mistura de turismo e religião num choque de culturas e na capacidade das antigas crenças tradicionais de se adaptarem à vida moderna. .

A pequena nação da África Ocidental celebrou o festival anual no fim de semana passado, e o Dia do Voodoo marcou o “retorno à fonte para todos os africanos e pessoas de ascendência africana”, disse Christian Houetchenou, prefeito de Ouidah.

“É voltar e experimentar a sua cultura, a sua arte e a sua espiritualidade para aqueles que praticam vodu”, disse Houetchenou.

O festival ganhou popularidade ao longo dos anos dentro e fora de África, dizem os organizadores, atraindo milhares de locais e estrangeiros que se dirigem à cidade da costa atlântica para experimentar uma das religiões mais antigas do mundo. As autoridades esperam agora explorar todo o seu potencial turístico e mostrar a rica cultura e tradição do Benim.

“Esta é uma forma de mostrar às pessoas a pompa, a beleza e o valor do vodu e, mais importante, o valor e o espírito do povo beninense… (e) de todos os povos africanos”, disse Suzanne Celeste Delaunay Belleville, diretora do vodu. . sacerdotisa, envolta em miçangas e com uma túnica branca.

Com cerimônias, danças e rituais tradicionais em forma de encantamentos, adulações e oferendas, o vodu – que tem um papa próprio cujo reinado remonta ao século XV – é em grande parte inspirado na mitologia e nas manifestações culturais do povo iorubá do sudoeste do país. Nigéria e reflecte outros aspectos da religião tradicional em toda a África, incluindo os vizinhos Togo e Gana.

Localizados em diferentes partes de Ouidah estão altares e santuários onde tudo, desde árvores a esculturas em madeira e paredes de terra, tem retratos de deuses e espíritos invocados dia e noite pelos devotos e seus servos.

Muitos estrangeiros participam do festival anual para documentar memórias e vivenciar a emoção dele, enquanto outros, como Jaimie Lyne, da ilha caribenha francesa de Guadalupe, são atraídos pela curiosidade de saber se tudo o que ouviram é verdade.

Lyne disse que a visita de sua mãe ao Benin em 2023 despertou seu interesse pelo vodu e pela herança cultural do Benin. Antes de sua viagem, a maior parte do que ele ouvia sobre o vodu era que ele era “demonizado” e “arcaico”.

Mas ele viu uma realidade diferente no terreno.

“Uma coisa que levarei comigo para o Caribe é que o vodun é algo que deve ser aprendido e compreendido”, disse Lyne, analista de dados. “É a cultura da comunhão com a terra e os elementos e é realmente mais sobre como tudo tem uma explicação em termos de todos os sintomas, de todas as realidades do mundo e da chuva e do sol.”

É por estas razões – para permitir que as pessoas mostrem a sua cultura e contem as suas histórias – que o festival resistiu ao teste do tempo, disse Belleville.

“É importante para nós sermos capazes de transmitir a nossa mensagem nós mesmos”, disse ele. “Ninguém pode falar melhor sobre nós do que nós mesmos.”