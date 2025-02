Aeroporto de Bhopal viu o passo mais alto

O aeroporto de Raja Bhopal de Bhopal viu um aumento no tráfego de passageiros em dezembro de 2024. Cerca de 5.740 passageiros viajaram pelo aeroporto nesse período. Isso está acima dos meses de dezembro dos anos anteriores. Os destinos populares incluíram Mumbai, Delhi e Bengaluru. Somente Delhi representou quase 40 % dos passageiros que deixam Bhopal.

A contagem de passageiros de dezembro de 2024 de 5.740 marca um aumento significativo de 4.464 em dezembro de 2023. Também é maior que os 3.454 passageiros em dezembro de 2022, 4.206 em dezembro de 2021, 3.024 em dezembro de 2020 e 4,034 em dezembro de 2019. ? Em dezembro de 2024, um colapso dos destinos mostra Nova Délhi liderando com 1.994 passageiros. Bangalore continuou com 928 passageiros. Mumbai tinha 1.116 passageiros. “Mumbai, Delhi e Bengaluru”, confirma os dados. “Delhi representa quase 40 % do total de viajantes de Bhopal”.

Outros destinos também viram o tráfego de Bhopal. Ahmedabad tinha 312 passageiros. Goa tinha 372 passageiros. Hyderabad também viu 312 passageiros. Jaipur e Lucknow tinham 90 passageiros. Pune tinha 370 passageiros, enquanto Raipur tinha 156. Rewa e Udaipur tinham números menores, com 32 e 66 passageiros, respectivamente.

Esse crescimento no tráfego de passageiros levou as autoridades do aeroporto a considerar as expansões das instalações. O edifício do terminal está sendo avaliado para obter possíveis atualizações para lidar com um aumento no fluxo de passageiros. Contadores de registro adicionais e pistas de segurança estão sendo planejados para reduzir os tempos de espera durante o horário de pico.

A frequência de vôo também aumentou para corresponder à demanda. “As companhias aéreas adicionaram mais vôos diretos, particularmente nas rotas populares de Delhi, Mumbai e Bengaluru. Os espaços iniciais foram introduzidos de manhã e noite para acomodar viajantes de negócios, que constituem uma parcela significativa dos passageiros”, disse ele ao aeroporto de Ramjee Awashi diretor.

Os novos serviços de táxi e os ônibus dedicados do aeroporto agora conectam as principais peças de Bhopal ao aeroporto. A viagem de negócios representa aproximadamente 60 % do tráfego total, enquanto as viagens de lazer representam 30 %. Os 10 % restantes consistem em estudantes e aqueles que viajam para fins médicos.

O varejo e os restaurantes do aeroporto se expandiram para servir a crescente base de passageiros. Uma sala premium também está sendo considerada para melhorar a experiência de viagem para folhetos frequentes. Olhando para o futuro, os especialistas em aviação prevêem que essa tendência de crescimento continuará. Estimativas conservadoras sugerem que o número de passageiros pode atingir 7.000 por mês em meados de -2025.

As menores cidades como Rewa e Jabalpur agora estão conectadas a Bhopal, o que o torna um centro de aviação regional. A conectividade regional e o estado do concentrador fortaleceram a posição de Bhopal na rede de ar do centro da Índia.