Biden and Trump give contrasting reactions to New Orleans attack

Joe Biden e Donald Trump deram reações drasticamente contrastantes às explosões mortais do Dia de Ano Novo em Nova Orleans e Las Vegas, que mataram pelo menos 14 pessoas.

O presidente dos EUA alertou contra “tirar conclusões precipitadas” e expressou empatia pelas vítimas e pela cidade de Nova Orleans, enquanto seu novo sucessor procurou culpar os democratas, “fronteiras abertas” e as instituições que ele prometeu expurgar, incluindo o FBI. assim que ele retornar ao cargo.

Falando na Casa Branca na noite de quarta-feira, Biden citou relatórios do FBI que identificaram o suposto autor do ataque na movimentada Bourbon Street de Nova Orleans, Shamsud-Din Jabbar, 42, como “um cidadão americano, nascido no Texas”, que apareceu. ter sido inspirado pelo Estado Islâmico.

“Ele serviu nas forças armadas dos Estados Unidos na ativa por muitos anos”, disse Biden em um discurso de quatro minutos. ENDEREÇO.

O presidente também disse que o FBI lhe disse que Jabbar postou vídeos nas redes sociais horas antes do ataque, que matou 15 pessoas. Os vídeos “indicam[ed] “que é inspirado em Ísis, expressando o desejo de matar.”

“A bandeira do Estado Islâmico foi encontrada em seu veículo, que ele alugou para realizar este ataque”, disse ele. “Possíveis explosivos também foram encontrados no veículo e mais explosivos foram encontrados nas proximidades.”

Biden disse que os agentes de inteligência e de aplicação da lei estavam trabalhando para determinar se o suspeito agiu sozinho ou tinha cúmplices, acrescentando que a investigação foi “fluida”.

O presidente disse que os investigadores estavam explorando possíveis ligações entre o ataque em Nova Orleans e um episódio posterior fora do hotel Trump em Las Vegas – de propriedade do presidente eleito – em que uma pessoa morreu após um veículo elétrico Tesla, construído pela empresa, de propriedade da empresa. de Elon Musk, o apoiador mais rico de Trump, explodiu.

“Até agora, não há nada a relatar sobre isto”, disse Biden, acrescentando que “ninguém deveria tirar conclusões precipitadas”.

O seu tom comedido diferia marcadamente do do presidente eleito, que no início da manhã postagem nas redes sociaisEle descreveu o país que está prestes a presidir como um “desastre” e “motivo de chacota” após assumir o cargo em 18 dias.

Ele parecia culpar o ataque em Nova Orleans pela negligência das agências de aplicação da lei que, segundo ele, estavam muito ocupadas conduzindo investigações criminais sobre ele, que há muito ele ridicularizava como uma caça às bruxas política.

Ele também repetiu uma afirmação – feita pela primeira vez na quarta-feira imediatamente a seguir – de que o ataque demonstrava a necessidade de reprimir a imigração, embora o suspeito tivesse nascido nos Estados Unidos.

“Nosso país é um desastre, motivo de chacota de todo o mundo!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. “Isso é o que acontece quando você tem FRONTEIRAS ABERTAS, com lideranças fracas, ineficazes e praticamente inexistentes.”

Ele aproveitou os acontecimentos para renovar os seus ataques retóricos ao FBI, ao Departamento de Justiça (DoJ) e a outras agências, apelando ao envolvimento da CIA, embora a sua missão seja lidar com informações estrangeiras e não internas.

“O Departamento de Justiça, o FBI e os procuradores estaduais e locais democratas não fizeram o seu trabalho”, escreveu Trump. “Eles são incompetentes e corruptos, pois passaram todas as suas horas de vigília a atacar ilegalmente o seu adversário político, ME, em vez de se concentrarem em proteger os americanos, por fora e por dentro, do SCUM violento que se infiltrou em todos os aspectos do nosso governo e da nossa própria nação.

“A América está em colapso: uma erosão violenta da segurança, da segurança nacional e da democracia está a ocorrer em toda a nossa nação. Somente a força e uma liderança poderosa podem detê-lo.”

Na sua reacção inicial na quarta-feira, Trump sugeriu falsamente que o ataque tinha sido perpetrado por um imigrante, apresentando-o – mesmo antes de a identidade do suspeito ser revelada – como uma reivindicação da sua mensagem política contra as fronteiras abertas.