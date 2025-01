Bihar govt initiates process for construction of 3 five-star hotels in Patna

O governo de Bihar iniciou o processo de construção de três novos hotéis cinco estrelas em Patna para atender ao crescente número de turistas e impulsionar o ambiente industrial do estado, disse um comunicado oficial na quarta-feira.

A Bihar State Tourism Development Corporation (BSTDC) lançou concursos eletrônicos para seleção de desenvolvedores para construir hotéis cinco estrelas nas instalações do Patliputra Ashok Hotel, Bankipore Bus Stand e Sultan’s Palace sob o modelo de parceria público-privada (PPP). disse.

“A proposta de construção de três hotéis cinco estrelas em Patna foi aprovada pelo gabinete do estado em 10 de setembro de 2024. O processo já foi iniciado. Os incorporadores, que serão selecionados por meio de licitação, terão direitos de aluguel de 90 anos , com prazo inicial de arrendamento de 60 anos, prorrogáveis ​​automaticamente por mais 30 anos”, lê-se no comunicado.

A última data para apresentação de propostas é 10 de Fevereiro deste ano e as propostas técnicas serão abertas no dia seguinte, disse.

Compartilhando detalhes sobre a construção dos hotéis cinco estrelas, o Departamento de Turismo disse que o desenvolvimento de hotéis de luxo em Patna foi considerado necessário para atender os turistas e apoiar o crescente ambiente industrial.

“A construção destes hotéis não só impulsionará as actividades económicas, mas também criará novas oportunidades de emprego. Ao mesmo tempo que garante uma construção de última geração, a preservação do património também terá prioridade máxima. A estrutura histórica existente do hotel será preservada. O Palácio do Sultão e um hotel histórico cinco estrelas serão desenvolvidos no local”, diz o comunicado.

Simultaneamente, as estruturas existentes nas instalações do Hotel Patliputra Ashok e do Bankipore Bus Stand serão demolidas para a construção de novos hotéis de cinco estrelas.

“O desenvolvimento proposto inclui a construção de um mínimo de 100 quartos em 1,50 acres de terreno nas instalações do Patliputra Ashok Hotel e 150 quartos cada em aproximadamente 3,24 acres nas instalações do Bankipore Bus Stand e 4,89 acres nas instalações do Sultan Palácio”, acrescentou.