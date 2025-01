Bikaner Municipal Corporation launches heritage walk to preserve city's legacy

A Bikaner Municipal Corporation lançou o Bikaner Heritage Walk, uma iniciativa destinada a promover a conservação do património único da cidade. A caminhada oferece uma oportunidade para moradores e turistas explorarem a vibrante história de Bikaner, ao mesmo tempo que incentiva uma maior conscientização sobre a preservação de seus bens culturais. Através deste esforço, a Corporação Municipal pretende incentivar uma maior participação comunitária na salvaguarda dos monumentos emblemáticos da cidade, da arquitectura tradicional e do artesanato.

Juntamente com o Heritage Walk, a administração do distrito de Bikaner e a corporação municipal estabeleceram a Célula de Conservação do Património e o Comité do Património do Distrito de Bikaner. Estes organismos concentrar-se-ão na identificação e restauração dos edifícios históricos de Bikaner, incluindo os seus famosos havelis, templos e monumentos.

A Célula de Conservação do Património irá envolver-se na educação pública, esforços de restauração e colaborações com especialistas em património para integrar a conservação no planeamento urbano.

Mayank Manish, comissário da Bikaner Municipal Corporation, disse: “O objetivo da Bikaner Heritage Cell é conscientizar e promover a conservação e restauração de edifícios e locais históricos em Bikaner.” Além disso, enfatizou a importância de preservar o património cultural, histórico e arquitectónico da cidade para as gerações futuras.

O Coletor Distrital de Bikaner, Namrata Vrishni, destacou a importância da participação da comunidade neste esforço. “O Comité do Património Distrital não só supervisionará as questões relacionadas com o património, mas também envolverá as partes interessadas relevantes para proteger o rico legado cultural de Bikaner”, disse ele.

Bikaner, muitas vezes chamada de “cidade dos mil havelis”, possui uma arquitetura extraordinária, embora muitos de seus edifícios históricos enfrentem deterioração devido ao abandono e ao desenvolvimento moderno. A introdução do Heritage Walk é um passo para enfrentar este desafio, e o passeio inclui visitas a vários havelis restaurados.

Conservacionistas locais, como Gopal Singh, de Lokayan, estão esperançosos de que tais esforços protegerão a herança inestimável de Bikaner. “Precisamos de uma organização como a Heritage Cell para nos ajudar a proteger e preservar o nosso património”, disse Singh.

O Bikaner Heritage Walk guiará os participantes pelos movimentados mercados, artesanato tradicional e locais históricos da cidade antiga, incluindo a icônica Rampuria Haveli, que celebra o passado opulento da cidade.