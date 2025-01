BluSmart, o maior serviço de transporte totalmente elétrico e rede de carregamento de veículos elétricos do sul da Ásia, está definido para transformar a maneira como as pessoas exploram Delhi NCR e Bengaluru com o lançamento do ‘BluSmart Darshan’. Este novo serviço oferece uma gama de pacotes turísticos personalizáveis, permitindo aos viajantes criar os seus próprios itinerários e conhecer as cidades de uma forma mais pessoal e envolvente.

O BluSmart Darshan foi projetado com flexibilidade em mente, oferecendo pontos de coleta e entrega descomplicados, bem como pacotes de viagens selecionados que atendem a uma ampla variedade de interesses. Seja explorando cafés escondidos, descobrindo joias culturais, embarcando em um passeio espiritual em um templo ou desfrutando de locais pitorescos, o BluSmart garante que cada passageiro possa criar sua própria experiência inesquecível, tudo isso enquanto desfruta do conforto e conveniência da viagem elétrica.

O serviço oferece uma variedade de pacotes cuidadosamente elaborados, disponíveis através do aplicativo BluSmart, voltados para diversos grupos, incluindo casais, famílias, grupos de amigos e viajantes individuais. Por exemplo, os visitantes de Delhi podem optar por pacotes como ‘Delhi’s Past & Present’, ‘Foodie’s Day Out’ e ‘Divine Delhi Tour’, enquanto os pacotes de Bengaluru incluem ‘Markets in Bengaluru’ e ‘Icons of Bengaluru’.

Anirudh Arun, cofundador e CEO da BluSmart Fleet, disse: “Estamos muito satisfeitos em lançar o BluSmart Darshan, oferecendo uma experiência urbana verdadeiramente personalizável. Esteja você viajando sozinho, com a família ou amigos, nossos pacotes são projetados para mergulhar você na cultura da cidade enquanto desfruta de um transporte sustentável e descomplicado no seu próprio ritmo.”

Com o BluSmart Darshan, a empresa reafirma seu compromisso em aliar sustentabilidade à inovação na mobilidade urbana. O serviço está disponível para iOS e Android em Delhi NCR e Bengaluru, permitindo aos passageiros explorar essas cidades vibrantes de uma forma única e ecológica.