Bob Rafting em IGLs, Innsbruck – o que esperar

Aninhado entre a paisagem perfeita dos Alpes em forma de queijo, o IGLS é mais do que apenas fuga para os amantes da natureza-também é um refúgio para a adrenalina. Em Heilgwasserwiese 1, no pé da montanha Patscherkofel e na casa de Bobsleigh Olympic em Innsbruck, uma nova experiência nos aguarda – Bob Rafting!

Pense nisso como Bobsleigh para iniciantes com absolutamente nenhuma experiência anterior necessária. Eles se sentam em uma “balsa” recheada e pressionados sob o gelo de 1.270 metros – o mesmo usado por Bobsleighs. Foi construído para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1976 e é o único bobsleigh de gelo artificial na Áustria.

Nossa experiência começou na construção do K14, em um local conveniente perto do estacionamento de Bobsleigh, onde há um café. Aqui, verificamos e nos fornecemos balaclades leves para usar sob nossos capacetes. Uma pequena risada nervosa enche o ar quando vimos que o primeiro Bobsleigh está descendo a pista em velocidade. Também pudemos assistir a todas as descidas em uma grande tela de vídeo.

O tempo distribuído para nossa descida é às 17h30, mas nos aconselhamos a deixar 20 minutos para a caminhada no topo da rota. Foi uma subida animada e refrescante, manchas do fascinante espetáculo de Bobsleighs que bate na pista em uma velocidade incrível.

Quando nos aproximamos do topo, os Bobsleighs podiam parecer altos nos cantos, aparentemente desafiando a gravidade e eram acompanhados por um barulho estrondoso.

E no início do labirinto congelado, um caminhão foi descarregado com dois Bobsleighs como os participantes mais experientes preparados para o curso final.

Aqui, os Rafs Bob estavam prontos, cheios de conforto e segurança e parecem tobogãs grandes. Não havia tiras, não eram assentos elaborados – apenas uma corda simples para se reunir.

Tínhamos fornecido capacetes e esperamos nossa vez com uma mistura de ansiedade e emoção para passar por nós.

Momentos depois e com um pequeno empurrão por trás, estávamos fora! Os momentos iniciais pareciam quase cômicos, pois limitamos nosso caminho ao longo do primeiro trecho antes de Bob Raft encontrar seu ritmo. Mas em questão de segundos, a verdadeira natureza da rota foi revelada. A velocidade foi construída rapidamente, a rota congelada se transformando em um borrão branco, enquanto o vento frio correu para o nosso rosto.

Essas jangadas podem atingir velocidades de até 100 quilômetros por hora e, sendo tão perto do chão, parecem extremamente rápidas. É como uma montanha -russa emocionante sem pedaços.

No final, um trecho em subida (antes de um acabamento mais plano) diminui os bobs de aço em uma interrupção decente. Para nós, em nosso barco menos aerodinâmico, as coisas provavelmente eram diferentes. Ele não conseguiu jogar a colina, nos encontramos batendo atrás do oleoduto congelado – um bis inesperado que enviou nossos corações para lutar mais uma vez. Ele não tinha certeza se isso tinha que acontecer (era!), Partimos como pendentes, balançando a frente e as costas antes que eles finalmente parassem, com sentimentos contraditórios de riso e adrenalina.

A experiência foi inesquecível. Este não é apenas um passeio antigo, mas uma oportunidade única de sentir a emoção e a velocidade cruas pelas quais os Bobsledders passam toda vez que eles lutam, mesmo que você não viaje tão rápido.

Se você tiver a oportunidade de experimentá -lo, é uma escapada congelada que permitirá que você sorria muito após a conclusão e seja capaz de lembrar sua descida de alta velocidade, porque eles lhe dão acesso a um vídeo ou sua experiência depois. Aqui está o nosso:

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

Paul Johnson Paul Johnson é o autor de uma luxuosa viagem de blog e trabalha no setor de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor das inovações no prêmio de Melhor Viagem de Viagens da Viagem da revista Wired. Além de outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “Best for Luxury” pela Telegraph.