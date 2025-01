Boeing posts $3.8 billion Q4 loss and has lost more than $35 billion since fatal crashes in 2019

Arquivo – Boeing 737 Max Airplanes, pertencentes à Air Canada e outras companhias aéreas, sente -se estacionado em um lote de armazenamento, segunda -feira, 26 de abril de 2021, perto do Boeing Field, em Seattle. (AP Photo/Ted S. Warren, arquivo) “/>

A Boeing registrou uma perda do quarto trimestre de US $ 3,8 bilhões na terça -feira, quando um golpe de maquinistas e outros problemas continuou a afetar o fabricante de aeronaves com problemas.

A Boeing perdeu mais de US $ 35 bilhões desde 2019, após os acidentes de dois novos jatos Max que mataram 346 pessoas. Durante todo o ano de 2024, a Boeing registrou uma perda de US $ 11,8 bilhões.

Os números da Boeing lançados estão alinhados com o que a empresa pré -forma na semana passada, incluindo quase 3 bilhões de posições no período devido ao desemprego de trabalho, cortes de emprego e problemas com vários programas governamentais.

A perda da Boeing por ação foi de US $ 5,46 por ação, bem acima da perda de US $ 3,08 que os analistas de Wall Street esperavam, de acordo com a empresa de dados do FactSet.

O quarto trimestre limita um ano difícil para a Boeing. Uma greve dos maquinistas que reúnem o mais vendido 737 Max, juntamente com o 777 Jet e o 767 Cargo Plano nas fábricas de Renton e Everett, Washington, interrompeu a produção nessas instalações e impediu a capacidade de entrega da Boeing.

A greve terminou após mais de sete semanas quando a empresa concordou em pagar melhorias e benefícios aprimorados.

A empresa reiterou muito do que relatou no lançamento da semana passada, incluindo que as acusações foram necessárias para um total de US $ 1.100 milhões relacionados aos programas 777 e 767 no quarto trimestre. A Boeing levou US $ 1,7 bilhão em posições relacionadas a vários programas governamentais, incluindo um petróleo de substituição de combustível militar e aeronaves de substituição da Força Aérea.

A Boeing disse que a renda do quarto trimestre totalizou US $ 15,2 bilhões, abaixo da estimativa atualizada dos analistas de USD 15,7 bilhões, de acordo com a FactSet. A renda de todo o ano atingiu US $ 66,5 bilhões, uma diminuição de 14USD desde 2023.

Como também foi relatado no início deste mês, a Boeing disse que forneceu 348 aeronaves, mais de um terço a menos do que o 528 que a empresa terminou para companhias aéreas e trajes de arrendamento em 2023 e menos da metade do número de aviões que a Airbus entregou no ano passado.

As entregas são uma fonte importante de dinheiro para os fabricantes de aeronaves, já que os compradores geralmente pagam grande parte do preço de compra quando seus pedidos são cumpridos.

Mais de três trimestres da aeronave que a Boeing forneceu foram 737 Jets Max, um lembrete abrangente tem sido seu melhor modelo de companhia aérea para as fortunas e desafios da empresa.

A empresa esperava aumentar a produção em 2024 até que um painel chamado uma tampa da porta explodisse um máximo de 737 logo após a decolagem de Portland, Oregon, no início de janeiro. Após o incidente a bordo de um voo da Alaska Airlines, a Administração Federal de Aviação limitou a produção máxima de jatos até que a Boeing pudesse convencer os reguladores federais de que ele havia corrigido problemas de qualidade e segurança de fabricação.

O sucesso das finanças e a reputação da empresa se estendiam às vendas de novas aeronaves. A Boeing não recebeu o máximo de pedidos nº 737 por pelo menos dois meses e terminou o ano muito atrás da Airbus no total de ordens líquidas de planos comerciais, um indicador de que os fatores nos cancelamentos.

A Boeing Co Shares, com sede em Arlington, Virgínia, deixou menos de 1% antes do sino de abertura.