Boeing ties up with HPCL for sustainable aviation fuel ecosystem

O fabricante de aeronaves baseado na sede dos Estados Unidos, disse na sexta -feira que está associado à empresa estadual de marketing de petróleo HPCL para um ecossistema de combustível de aviação sustentável no país. Como parte dessa associação, as duas empresas explorarão as oportunidades de escalar a produção SAF (combustível de aviação sustentável) no mercado doméstico, apoiará a certificação SAF produzida em todo o país e defende políticas para desenvolver um sólido ecossistema SAF no país, disse a Boeing em um declaração.

De acordo com a Global Air Airline Body Air Transport Association (IATA), a Índia tem o potencial de ser um produtor importante do SAF usando seus suprimentos de etanol e a disponibilidade de matérias -primas lipídicas, como óleos industriais não comestíveis.

A IATA representa cerca de 340 companhias aéreas, incluindo aeronaves indianas que representam mais de 80 % do tráfego aéreo mundial. Com a descarbonização na abordagem, estão sendo feitos esforços para reduzir as emissões e, ao longo dos anos, as transportadoras indianas operaram alguns vôos com uma combinação de SAF e combustível tradicional da turbina da aviação (ATF).

HPCLSegundo o comunicado, você está trabalhando ativamente ao Market SAF com uma forte ênfase em seu desenvolvimento e produção.

Uma dessas iniciativas é o HP Green R&D Center, que foi pioneiro e patenteou sua tecnologia TriJet patenteada para converter o óleo de cozinha usado na SAF, disse ele.

Através da pesquisa e da inovação, a HPCL continua a promover os avanços nas soluções de energia sustentável, desempenhando um papel fundamental na transição global para uma indústria de aviação mais sustentável, de acordo com o comunicado.

A Boeing disse que também colaborará com a Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) para implementar padrões e práticas de sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos da SAF, explorar oportunidades para programas de treinamento e compartilhar práticas líderes com a SAF.

“Na Boeing, nos dedicamos ao desenvolvimento de produtos e soluções para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos de sustentabilidade. Reconhecemos que o SAF é uma alavanca crítica para descarbonizar o setor de aviação e que associações estratégicas no ecossistema aeroespacial indiano são vitais para avançar na produção da SAF. ” Disse Salil Gupte, presidente da Boeing India e da Ásia del Sur.

O SAF reduz as emissões de carbono no ciclo de vida do combustível em até 84 %, dependendo da matéria -prima, e tem o potencial de reduzir ainda mais no futuro, disse o fabricante de aviões.

A SAF pode ser feita a partir de uma ampla variedade de fontes: culturas de cobertura e outras plantas não comestíveis, resíduos agrícolas e florestais, resíduos municipais não recicláveis, fora dos gases da planta industrial e de outras matérias -primas.

“À medida que o setor de aviação global intensifica os esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o desenvolvimento e a adoção generalizada da SAF se tornaram cruciais para alcançar objetivos de sustentabilidade a longo prazo”, disse Amit Garg, diretor de marketing da HPCL.

Essa associação com a HPCL sublinha a liderança da Boeing e os investimentos contínuos na SAF, incluindo a associação com companhias aéreas, empresas de combustível, governos e instituições de pesquisa em todo o mundo para expandir o fornecimento e reduzir os custos, informou a empresa.