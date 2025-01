Boeing's aircraft deliveries, orders in 2024 reflect company's rough year

A Boeing entregou menos da metade dos aviões comerciais aos clientes que seu rival europeu em 2024, enquanto a produção da gigante aeroespacial dos EUA estava sob intenso escrutínio governamental e uma greve de trabalhadores de fábrica, de acordo com dados divulgados na terça-feira. A Boeing disse que forneceu 348 aviões durante o ano. Isso foi mais de um terço a menos que os 528 que a empresa concluiu para companhias aéreas e aluguel de equipamentos em 2023 e menos da metade do número de aviões que a Airbus entregou no ano passado.

As entregas são uma importante fonte de dinheiro para os fabricantes de aeronaves, já que os compradores normalmente pagam uma grande parte do preço de compra quando seus pedidos são atendidos.

Mais de três quartos dos aviões fornecidos pela Boeing eram aviões 737 Max, um lembrete claro de como o seu modelo de companhia aérea mais vendido tem sido essencial para a sorte e os desafios da empresa. A Boeing perdeu dinheiro desde 2019, após a queda de dois então novos aviões Max que mataram 346 pessoas.

A empresa esperava aumentar a produção em 2024. Em vez disso, um painel chamado plugue de porta explodiu em um 737 Max logo após a decolagem de Portland, Oregon, no início de janeiro. Após o incidente a bordo de um voo da Alaska Airlines, a Administração Federal de Aviação limitou a produção de aviões Max até que a Boeing conseguisse convencer os reguladores federais de que havia corrigido os problemas de segurança e qualidade de fabricação.

O impacto nas finanças e na reputação da empresa estendeu-se às vendas de novas aeronaves. A Boeing não recebeu pedidos do 737 Max por pelo menos dois meses e terminou o ano bem atrás da Airbus no total de pedidos líquidos de aeronaves comerciais, um indicador que leva em consideração os cancelamentos. A Airbus teve 826 pedidos líquidos, enquanto a Boeing teve 317.

Uma greve dos maquinistas que montam o 737 Max, juntamente com o jato 777 e o avião de carga 767 nas fábricas de Renton e Everett, Washington, interrompeu a produção nessas instalações e prejudicou a capacidade de entrega da Boeing. A greve terminou depois de mais de sete semanas, quando a empresa concordou com um aumento salarial e melhores exigências de benefícios.

