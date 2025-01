Booking.com Unveils Top Trending Destinations for 2025

A Booking.com lançou suas Previsões de Viagem anuais para 2025, oferecendo informações sobre a evolução das preferências dos viajantes indianos e globais. À medida que as pessoas optam por experiências de viagem mais significativas, espera-se que os turistas indianos explorem destinos menos movimentados, procurem retiros luxuosos para a longevidade e prefiram atividades nas horas mais frescas do dia. As descobertas mostram que 83% dos viajantes indianos planeiam usar a tecnologia para descobrir locais mais tranquilos, enquanto 79% adotarão atividades noturnas para evitar o aumento das temperaturas.

A pesquisa também lança luz sobre os destinos que irão cativar a atenção dos viajantes indianos em 2025. Os principais locais incluem Gudauri e Tbilisi na Geórgia, a pitoresca cidade de Gabala no Azerbaijão e Tromsø na Noruega, cada um oferecendo uma combinação única de aventura e riqueza cultural. Esses destinos atraem quem busca experiências fora do comum e espera-se que vejam um aumento no interesse por viagens.

Gudauri, situada nas montanhas do Cáucaso, promete pistas emocionantes para os amantes dos desportos de inverno. Tromsø, famosa por sua espetacular aurora boreal, oferece a oportunidade de passeios pela vida selvagem, pesca no gelo e passeios de trenó de renas. Entretanto, Gabala combina ruínas antigas com actividades de lazer de Inverno, enquanto Tbilisi apresenta uma fusão de história e modernidade com as suas encantadoras ruas de paralelepípedos e arquitectura vibrante.

Santosh Kumar, Country Manager para Índia, Sri Lanka, Maldivas e Indonésia da Booking.com, comentou: “Em 2025, viajar vai além de marcar destinos em uma lista. São experiências transformadoras que estimulam o crescimento pessoal. Quer se trate de uma descarga de adrenalina em Gudauri ou de um retiro rejuvenescedor em Ahangama, há um desejo crescente por viagens que deixem um impacto duradouro.”